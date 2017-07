Nejlepší dárek pro Miloše Zemana? Kniha

Vysočina /ROZHOVOR/ – Miloš Zeman v pátek ukončil svou oficiální návštěvu Vysočiny. Navštívil krajské město, podíval se do Smrčné, Třeště, jaderné elektrárny Dukovany i do Humpolce. Byla to jeho čtvrtá návštěva Kraje Vysočina ve funkci prezidenta republiky.

Jste na Vysočině coby hlava státu už počtvrté. Změnilo se tady od vaší první návštěvy něco podstatného? A máte tu stále tolik příznivců?

Soudě podle účasti na společných setkáních bych řekl, že ano. Místní lidé vědí, že mám rád Vysočinu a tak mají rádi mě. Samozřejmě, že ne všichni, neboť, jak říká přísloví, není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Mým příznivcem ale rozhodně tentokrát nebyl déšť, v Třešti nás postihla taková průtrž mračen, jakou jsem už dlouho nezažil.



Jak byste zhodnotil svou letošní návštěvu Vysočiny?

Každá návštěva musí mít nějaká profilující témata a tato témata jsou každý rok jiná. Letos to byla jaderná energetika spojená s návštěvou jaderné elektrárny v Dukovanech a diskuse o zadržování vody v krajině. Vysočina je nejenom střechou Evropy, ale především střechou České republiky.



Při návštěvě jaderné elektrárny v Dukovanech jste mluvil o tom, že je jaderná energetika vaše srdeční záležitost. Jaký máte názor na otázku jaderného úložiště, které nejen na Vysočině vzbuzuje velké emoce?

Kraj Vysočina podporuje rozšíření dukovanské elektrárny a já jsem tomu velice rád. Jaderné úložiště je druhou stranou této mince. Já osobně v tom nevidím žádný velký problém, protože v Dolní Rožínce, která leží stejně jako Dukovany v Kraji Vysočina, je stále ještě dnes už nevyužitý hlubinný uranový důl, ten má asi pětadvacet pater. Tak proč vyhořelý radioaktivní odpad neumístit tam?

#clanek|3281685#



A pokud jde o druhé téma - zadržování vody v krajině?

Česká krajina je krajem lesů, rybníků, polí a luk. A jak už jsem říkal, Kraj Vysočina je střechou České republiky i střechou Evropy. Kdysi bylo v Čechách třikrát více rybníků, než je dnes. O Vysočině to platí pouze částečně, ale třeba v Pardubickém kraji býval obrovský rybník o rozloze dvou tisíc hektarů. Patřil tehdy Pernštejnům. Tento rybník už dnes neexistuje. A neexistují ani další rybníky. Prohlašujeme plamenné projevy o zadržování vody v krajině a přitom nejsme schopni obnovit zašlé rybníky.



Vaše oficiální cesta na Vysočinu je u konce. Při svých návštěvách měst a obcí dostáváte spoustu dárků. Jejich představitelé si často lámou hlavu, čím vás mají obdarovat. Jaké dárky vám dělají největší radost?

Knížky. Teď jsem právě dostal od pana hejtmana turistickou encyklopedii Vysočiny, kterou určitě použiji, až budu na Vysočině delší dobu. Knížky, které dostávám od starostů jednotlivých měst a obcí, popisují většinou historii jednotlivých míst, ty mám také rád.



Pročítáte je?

Někdy je ukládám do knihovny a říkám si, že až budu mít více času, že se k nim vrátím. Ale když jsem deset let žil v Novém Veselí, tak jsem knížky z knihovny přečetl skoro všechny.



Před vámi je několik dní dovolené v Novém Veselí, kterou si zpříjemňujete i plavbou po Veselském rybníku. Máte stále tentýž člun nebo jste si na letošní dovolenou pořídil nový model?

Je to tentýž člun. Já nejsem žena, která každý rok potřebuje nové šaty.



Předpokládám, že plavbu po rybníku ani letos nevynecháte.

Plánuji několik plaveb, jen doufám, že bude hezké počasí. A hlavně aby nebyl vítr, protože když je vítr, jsou velké vlny a nafukovací člun se dá snadno ovládat pouze v případě, že nejsou velké vlny.



Můžete prozradit, co dalšího máte o dovolené v plánu?

Bude to především setkání s přáteli, s nimiž jsem se celý rok neviděl. A protože na přátele nemá člověk zapomínat, tak si to teď o své dovolené vynahradím. Budeme organizovat vzájemná setkání a já se na ně velmi těším.



A teď trochu z jiného soudku, už máte všechny podpisy nutné pro kandidaturu na post prezidenta?

To se musíte zeptat mé ženy, ona je šéfkou petičního týmu. Ona se o zajištění podpisů stará, dobrovolně se o tuto práci přihlásila.



Ke kterému z ostatních kandidátů pociťujete největší respekt?

Už jsem jednou řekl, že se nebudu vůči žádnému kandidátovi jakkoliv vymezovat, ani pozitivně, ani negativně. Mám-li svoje slovo dodržet, nemohu odpovědět na vaši otázku.



Zeptám se tedy jinak. Koho by volil občan Miloš Zeman?

Velmi bych uvítal, kdyby kandidoval předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Ten ale bohužel kandidaturu několikrát odmítl.



Vraťme se zpět na Vysočinu. Která zdejší místa byste rád ukázal svým přátelům?

Moji přátelé už většinou moje oblíbená místa znají. Já můžu jen zopakovat, že nejkrásnější místo na Vysočině je podle mého názoru malá vesnička Samotín pod Devíti skalami, kousek od Sněžného.



Určitě jste už také ochutnal i místní specialitu - originální bylinný likér Samotínský vánek.

Pil jsem jej mnohokrát, v létě i v zimě. A pil jsem i Kadovánek z nedalekého Kadova, ten je o něco sladší.



A je nějaké místo na Vysočině, které jste ještě nenavštívil a rád byste se tam podíval?

Posledním místem mé letošní oficiální návštěvy Vysočiny byl Heřmanov, kde jsem se mimo jiné ptal, jak se jmenuje ta hora, kam chodila svatá Zdislava z Lemberka. Dověděl jsme se, že je to Svatá hora. Nevylučuji, že bych se někdy rád podíval na Svatou horu. Na kole tam nedojedu, ale jako prezident mám k dispozici auto. Ovšem takových míst, kam bych se rád podíval, nejsou desítky ale stovky. Nechci předstírat, že znám všechna krásná místa na Vysočině.



V Heřmanově jste byl poprvé, jaký na vás udělala tato vesnička dojem?

Líbilo se mi přijetí, za něj jsem velice vděčný.