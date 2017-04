„Nejsi v tom sám,“ šíří dobrou vůli nejlepší mladé rétorky z Vysočiny

Havlíčkův Brod - Prezentaci na špičkové úrovni si v pátek mohli vyzkoušet studenti z Vysočiny. Krajské kolo soutěže Prezentiáda hostila brodská Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně. Devět týmů středních škol se snažilo zaujmout porotu svým originálním pojetím témat Láska, sex a něžnosti nebo Nejpřínosnější vynález.

Odborná porota složená z profesorů a jednoho studenta, hodnotila vizuální zpracování prezentace, slovní přednes, zpracování tématu a týmovou spolupráci. Tu perfektně předvedl třeba tým tří studentů pod názvem Eďáci ze Střední odborné školy z Nového Města na Moravě. Převtělil se ve tři sexuology, kteří publiku prezentovali svou přednášku na téma Naše rady pro nezadané kluky. Svým návodem, jak na ženy, se prý snaží zabránit úbytku obyvatel v Evropě. Vtipná prezentace nakonec u poroty zabodovala natolik, že získali třetí místo.

Druhé místo si zasloužil tým dvou studentů z pelhřimovské obchodní akademie Nikča a Lukáš. Pro ně se stalo nejpřínosnějším vynálezem kuličkové pero a zjistili o něm tolik zajímavostí (třeba existenci jaderné propisky), že mnohé posluchače k jeho koupi určitě inspirovali.

Lidé si dnes neumí navzájem vyjadřovat své city, vztahy troskotají, a téměř polovina lidí ani nebydlí se svým partnerem. S takovým průzkumem předstoupily před porotu studentky SOŠ a VOŠ ze Žďáru nad Sázavou, které vystupovaly pod názvem DREAM TEAM. V jejich vystoupení nechyběla precizní prezentace, emotivní scénka, ve které předvedly rozhovor matky s dcerou o chystaném rozvodu a velmi osobní přístup k danému tématu o vztazích. Prezentaci nazvaly „Co když to nevychází?“ Jako odpověď nabídly pomoc díky svému projektu Nejsi sám.

„V krizových situacích nad sebou ztrácíme kontrolu a myslíme si, že jsme na světě jediní s tímto problémem. Proto, je tu náš projekt, Nejsi sám. Je to projekt, který vás nabudí energií a přiměje vás pochopit, že na světě nejste sami a život je dobrý. Projekt by měl být všude, kam chodí lidi a měl by být volně šiřitelný pomocí samolepek. Nebyl by v tom nikdo sám,“ předestřely svou myšlenku studentky z DREAM TEAMU.

„Co je na začátku chybné, to se během času může napravit,“ těmito slovy dívky prezentaci zakončily. V jejich případě, ale chyba nenastala, protože se svou originální prezentací zvítězily a postoupily tak do Grandfinále, které se uskuteční 27. a 28. dubna na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Soutěž v prezentačních dovednostech organizuje spolek Student Cyber Games. Určená je týmům základních a středních škol, které se postupně utkají ve všech krajích České republiky a čtyřech turnajích na Slovensku. „Soutěžící se zábavnou formou učí komunikačním dovednostem a získávají první zkušenosti s vystupováním před publikem a odbornou porotou,“ uvedla vedoucí PR a marketingu, Petra Plachá.