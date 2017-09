Největší zásahy potřebuje sýpka, zámek a synagoga

Třešť – V Třešti je celá řada památek, které potřebují nutně opravit. Vedení města ale určilo priority. To znamená, že označilo ty stavby, které v případě rozdělování dotací dostanou přednost. Na svém posledním zasedání zastupitelé schválili program regenerace městské památkové zóny. Na základě toho se potom majitelé dotčených nemovitostí mohou hlásit na radnici, která se pokusí na opravy získat dotace z Ministerstva kultury.

Pohled z dronu na třešťský zámek, fotografie je laděná do retro stylu.Foto: Matěj Hink

„Největší bolestí Třeště je objekt kaplanky v areálu kostela svatého Martina, potom jde o barokní sýpku v ulici V Kaštanech poblíž místního zámku, dále židovská synagoga a posledním prioritním objektem je zámek v ulici Dr. Richtra,“ vyjmenoval starosta Třeště Vladislav Hynk. Ani jeden ze jmenovaných objektů není ve vlastnictví města. Záleží tedy na vlastnících objektů, zda město požádají o finanční podporu. Čas mají do října.

„Pokud chtějí své objekty opravit, musí nás požádat do konce října. My je zařadíme do žádosti a předáme na ministerstvo. To potom rozhodne, kolik peněz pošle. My k tomu také přihodíme nějakou částku a zbytek dodá majitel objektu,“ vysvětlil Hynk. V praxi to tedy znamená, že stát dá maximálně 50 procent z požadované částky vlastníka objektu, město musí dát minimálně deset procent na úhradu nákladů a minimálně 40 procent hradí vlastník. „Trochu odlišné je to u církevních památek, kde je náš podíl minimálně 20 procent. Výjimkou je restaurování, kdy restaurátorské práce jsou dotovány v plné výši, tedy 100 procent,“ uvedl Hynk.Dohromady se ve městě nachází asi 40 nemovitých památek, poslední prohlášenou památkou je Nadační dům Nathana Meissnera v Nádražní ulici. Ten se stal nemovitou kulturní památkou loni. Jde o barokní dům s klasicistními úpravami, který je dokladem židovského osídlení. Majitelem domu z druhé poloviny 18. století je místní malíř Petr Mirčev.