Nejvíce si lidé pochutnají na kaprovi, který má do tří kil

Třešť – Vánoční kapři opustili sádky, aby mohli ve vanách mnoha koupelen čekat na svůj osud. Při výběru takového kapra je ale kromě jeho váhy důležitý také zdravotní stav.

Příprava na zimu. V podzimních měsících absolvovali rybáři z Třeště několik výlovů. Na snímku technik rybářů Roman Navrátil (vlevo) a jeho kolega Radomír Šebesta.Foto: Milan Slavinger

I ve vaně je nutné se o rybu starat. „Pokud nebude mít teplou vodu a občas se jí dopustí čerstvá, tak na ni pobyt ve vaně nebude mít vliv," upozornil kupující technik třešťských rybářů Roman Navrátil.

Jak vypadá život kapra předtím, než se dostane na vánoční stůl?

Trvá čtyři roky, než kapr doroste do tržní velikosti. Začínáme nákupem embryí, která se dají do připravených rybníků, po roce se vyloví a dají se do jiného rybníka. Takhle to pokračuje tři roky. Z posledního výlovu jdou kapři na sádky, kde se vyberou kusy na Vánoce a zbytek se exportuje pryč do ciziny. Při výběru jde nejvíce o váhu, aby měli přes tři kila, protože do Vánoc sádkováním ztratí část své hmotnosti.

Na co by si lidé měli při nákupu kapra dát pozor?

Měli by si dát pozor na zdravotní stav ryb. Občas jsou hodně potlučené, když se s nimi více hýbe. Například když je někdo koupí a pak předává dál přes překupníky. Lidé by si tedy měli dát pozor na odřeniny, protože se v těchto místech může usadit plíseň. Vliv na chuť to ale nemá, jsou to spíše estetické vady.

Jak by podle vás měl vypadat správný vánoční kapr?

Správný vánoční kapr by měl mít dvě a půl až tři kila. Ale záleží na tom, kdo co preferuje. Někdo má rád větší ryby, protože v nich není tolik malých kostí. Podle mě je ale lepší menší, má chutnější maso.

Nejlepší je koupit ho den předem a rovnou klepnout, připravit a dát do ledničky. Takto bez problému vydrží. Tři dny už je to trochu problém, záleží na tom, jestli lidem nevadí ho trochu potrápit ve vaně a zaplavat si s ním. Pobytem ve vaně pouze trochu zesvětlá, kvůli změně prostředí.

MARIE MAJDIČOVÁ