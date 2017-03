Není nám jedno, kdo koupí Čeřínek, říká majitel vleku

Jihlavsko – Seznámíme zájemce o koupi s provozem a po sezoně vlek prodáme. To před letošní lyžařskou sezonou řekl provozovatel Lyžařského areálu Čeřínek Vladimír Mátl.

Sjezdovka Čeřínek.Foto: Deník/archiv

Přestože na sjezdovce na kopci Čeřínek sezóna už skončila, jak to s vlekem další zimu bude, stále není jasné.

„Jsme ve stejné fázi vyjednávání, jako jsme byli před sezónou. Náš zájem prodat sjezdovku stále trvá a zájem kupce také a předpokládáme, že v nejbližších dnech dojde k rozhodnutí.

Buď kladnému či zápornému," uvedl Mátl. Více k jednání a k tomu, kdo je potenciálním kupcem sjezdovky, říci nechtěl. „Za měsíc už by mělo být jasněji," dodal jenom.

Majitelem sjezdovky je firma Autonot, která mimo jiné prodává autodoplňky a náhradní díly do aut. Její rozhodnutí vleky na Čeřínku prodat nezvrátila ani letošní poměrně dobrá zimní sezona.

„Nikdy jsme neříkali, že bychom prodělávali, a proto chceme vlek prodat. Spíše se chceme ubírat jiným směrem jako firma a nechceme si tím svazovat ruce," komentoval Mátl.

Ten ale také připustil, že lyžařský areál nějaké investice potřebuje. „Jinak je ale soběstačný, vydělá si na sebe, příjmy a výdaje se rovnají, jestli to tak můžu říci," uvedl Mátl.

Nynější provozovatel však zmiňuje, že by byl rád, kdyby budoucí majitel sjezdovky zachovat její provoz. „Naším přáním je, aby to pokračovalo dál. Máme k tomu osobní vztah a není nám lhostejné, kdo to koupí," zakončil Mátl.

Na Jihlavsku bylo tuto zimu po dlouhé době v provozu všech pět sjezdovek.

Na konci února skončily sjezdovky v Mrákotíně, Lukách nad Jihlavou, Brtnici a právě na Čeřínku. Nyní jezdí už pouze vlek na Šacberku. Na vině byly především deštivé jarní prázdniny školáků.

SNĚHOVÁ MULDA

Tam si mohou lyžaři zajezdit každý všední den od 9 a o víkendu od 8 do 20 hodin. „Na svahu jsou stále parádní podmínky a dostatek upraveného sněhu. Ještě jsme připravili nahoře rozjížděcí rampu a uprostřed kopce mírnou sněhovou muldu pro zpestření," dodal správce areálu Pavel Havlíček. Na sjezdovce ještě občas řádí i děti na sáňkách.

IVANA HOLZBAUEROVÁ