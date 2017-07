Nové jízdní řády mají platit jen dva měsíce. Ale...

Jihlava – Od pondělí pojedou trolejbusy v Jihlavě méně často. Odboráři varují, že by to mohlo trvat i po létě. To ale vyvrací náměstkyně primátora pro dopravu

Trolejbus v ulicích Jihlavy.Foto: archiv

Od pondělí (3. července 2017) začnou trolejbusy na většině linek, konkrétně na linkách A, B, B1 a C jezdit mimo špičky v delších intervalech místo současných dvanácti minut. V Jihlavě se tak po přibližně deseti letech do praxe znovu zavádějí takzvané letní jízdní řády platné po dobu letních prázdnin. Objevily se ale varovné hlasy, že letní jízdní řády by kvůli nedostatku řidičů dopravního podniku nemusely být platné pouze v červenci a srpnu, ale i po zbytek roku.

„Omezený provoz trolejbusů by mohl zůstat i po letních prázdninách. Není, kdo by jezdil,“ řekl minulý týden Deníku Marek Řezáč, předseda odborové organizace v Dopravním podniku města Jihlavy (DPMJ). Podnik, jehož jediným akcionářem je město, se stejně jako ostatní dopravci v Česku potýká s nedostatkem zájemců o profesi řidiče. Obecně se uvádí, že na tuzemském trhu práce chybí asi pět tisíc profesionálních řidičů.

Technický náměstek ředitele DPMJ Jaroslav Šetek uvedl, že nyní zaměstnávají 98 řidičů. „Ideální stav řidičů by byl sto čtyři,“ podotkl. Podle něj je dopravní podnik i s 98 řidiči schopný zajistit neomezený rozsah dopravy. „Pokud není vysoká nemocnost,“ dodal. Tomu, aby omezený letní provoz byl na konci prázdnin ukončen a všechny trolejbusové i autobusové linky od září začaly opět jezdit podle „běžných“ jízdních řádů, by nic bránit nemělo.

To ostatně po dotazu Deníku potvrdila i Jana Mayerová (ANO), náměstkyně jihlavského primátora, zodpovědná mimo jiné za oblast dopravy v Jihlavě. „Město veřejně deklarovalo, že letní jízdní řády budou platit pouze v létě,“ uvedla.

Pokud by prý mělo omezení dopravy pokračovat i po prázdninách, muselo by to nejprve schválit městské zastupitelstvo. „Protože ve smlouvě mezi městem a dopravním podnikem je definovaný rozsah dopravy, a to včetně toho, že dopravní podnik může od 1. července do 31. srpna dopravu omezit. Z toho plyne, že minimálně od září musí být rozsah dopravy stejný, jako je nyní před prázdninami. Jinak by dopravní podnik porušil smlouvu,“ zdůraznila Mayerová.

Současně poznamenala, že zavedení letních jízdních řádů umožní řidičům DPMJ, aby si v létě vybrali dovolené. „Každý letní pracovní den jich do práce půjde o sedmnáct procent méně. Je třeba ale udělat vše pro to, a to je na vedení dopravního podniku, aby se situace v oblasti počtu řidičů stabilizovala a k omezení dopravy v podzimních měsících nedošlo,“ dodala Jana Mayerová.

Podle letních jízdních řádů pojedou trolejbusové linky A, B, B1 a C. Mimo špičky se intervaly mezi spoji prodlouží na čtvrt hodinu místo současných dvanácti minut. V ranní a odpolední špičce pojedou linky A, B a B1 stále ve dvanáctiminutových intervalech. Linka C pojede ve špičkách místo po devíti minutách ve dvanáctiminutovém intervalu. Na trolejbusových linkách E a N žádné změny přes léto nejsou. Na autobusové lince 9 bude o letních prázdninách provoz úplně přerušen.

Všechny jízdní řády jsou k dispozici na webu DPMJ a také v předprodeji jízdenek dopravního podniku na Masarykově náměstí.

Letní jízdní řády s určitým omezením provozu jsou relativně běžně praktikované jak v českých, tak i zahraničních městech.

Jihlavské trolejbusy a městské autobusy každoročně přepraví kolem patnácti milionů cestujících. Pro srovnání – podobné množství cestujících se ročně na Vysočině sveze všemi regionálními autobusovými linkami dohromady.