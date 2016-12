Nové parcely i přestěhování knihovny. To plánují v Třešti

Třešť – Hlad po stavebních parcelách v Třešti nutí vedení radnice jednat. Rozpočet města proto počítá se vznikem čtrnácti nových pozemků pro stavbu rodinných domů za bezmála jedenáct milionů korun.

„Nové pozemky vzniknou v lokalitě poblíž Hodické ulice. Pokud se podaří vyřídit potřebné záležitosti podle předpokladů, mohli bychom je začít v létě prodávat," poznamenal starosta Třeště Vladislav Hynk.

Za kolik bude město prodávat metr čtvereční pozemku, zatím není zřejmé. Ale v minulých letech byla cena v šestitisícové Třešti kolem sedmi set korun za metr čtvereční.

Dalších pět pozemků by do budoucna mohlo vzniknout také v Partlicově ulici. Zde ovšem musí město počkat do té doby, než bude schválený nový územní plán. „Ve starém územním plánu je lokalita uvedená jako plocha pro stavbu například parkoviště či sběrného dvora. Teprve nový plán počítá s plochou pro bydlení," vysvětlil starosta Hynk.

Další nákladnou investiční akcí za šest a půl milionu korun je rekonstrukce víceúčelové budovy v centru města. V minulosti zde sídlil finanční úřad, ale poté, co zde přestal fungovat, vedení radnice řešilo, co s volnými prostory. „V prvé řadě bude nutné zrekonstruovat střechu budovy. Dále bychom chtěli do druhého podlaží, kde byl finanční úřad, přestěhovat prostory knihovny," popsal starosta města.

Volný prostor po knihovně o patro níže by město mohlo například pronajímat pro komerční účely.

Ve víceúčelové budově jsou v Třešti také veřejné záchody, které potřebují zrekonstruovat. „V uvedené částce šesti a půl milionu korun je vyčleněn zhruba milion a půl na rekonstrukci nejen veřejných záchodů, ale také záchodů v pizzerii U Ferdinanda. Tento prostor je náš a pronajímáme ho," poznamenal Hynk.

Toto sociální zařízení čeká na opravu už řadu let. Zároveň by město chtělo v tomto případě vyřešit také přístup na záchody z přilehlého kina. To své vlastní sociální zařízení nemá a využívá právě restaurační. „Tento problém bychom chtěli tímto také vyřešit," uzavřel Hynk.



V zadání pro projektovou dokumentaci proto město tento požadavek na úpravu záchodů vznese. V současné době totiž návštěvníci třešťského kina musí požádat službu, která jim odemkne spojovací dveře z kina do restaurace.

Mezi další investiční akce, které má město na příští rok v plánu, patří také další rekonstrukce ve Fritzově ulici. I když největší renovace v této ulici letos před pár týdny skončila, zbývá městu ještě dodělat část ulice v horní části směrem na Stonařov. „Na to máme v rozpočtu města vyčleněno 6,6 milionu korun," doplnil pro úplnost starosta Vladislav Hynk.

Město počítá také s tím, že investuje do oprav ve svých místních částech. V Bukové se bude v příštím roce opravovat kulturní dům, komunikace a také se budou zpracovávat podklady pro opravu požární nádrže. V Čenkově zase opraví místní hasičárnu a kovárnu a část prostředků půjde do opravy komunikací. V obou místních částech půjde o investice v řádu asi milionu korun. Více než dva miliony korun dá město na opravu požární nádrže a rybníku v Salavicích.