O nové parcely v ulici Nad Háječkem je velký zájem

Třebíč /ROZHOVOR/ – Měla se narodit jako kluk, ale na poslední chvíli si to Pán Bůh rozmyslel. I to by se s trochou nadsázky dalo říci o „rvavé" šestnáctileté hokejistce z Třebíče Adéle Škrdlové, která se jak v prvním seniorské reprezentaci, tak i mezi chlapci neztratí.