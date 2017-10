O školku v Krahulčí je stále zájem. Slaví už čtyřicáté výročí

Krahulčí – V sobotu 14. října odpoledne se malá obec Krahulčí u Telče vrátila v čase o čtyřicet let nazpátek.

Zavzpomínáním na minulost si lidé připomínali své dětství. Před čtyřiceti lety se tam totiž poprvé otevřely dveře mateřské školy, která funguje až dodnes. Den otevřených dveří a následný kulturní program v kulturním domě si nenechalo ujít mnoho zvědavců.

Vesnickou mateřinku v Krahulčí slavnostně otevřeli 1. října roku 1977. „V roce 1977 se narodil rapper Rytmus,zemřel Elvis Presley, naši hokejisté získali zlatou medaili a v Krahulčí děti dostaly novou školku,“ řekla v úvodu oslav moderátorka akce a zároveň učitelka základní školy v Krahulčí Jana Prokopová.

Sobotní slavnost začínala prohlídkou mateřinky, která stojí uprostřed vsi. Budovou prováděly učitelky z mateřské a i ze základní školy oblečené v retro kostýmech. Poté se všichni přesunuli do kulturního domu, kde na ně čekala nejen retro výzdoba s občerstvením ale také kulturní program. V rámci něj se připomněla historie školky.

„O výstavbě nové mateřinky se rozhodlo v roce 1973. Národní výbor ještě ten rok v prosinci koupil pozemek, kde stála usedlost. Líbilo se nám, že budova vyroste na stejné straně jako už stála základní škola,“ připomněla začátky výstavby pamětnice Marie Hezinová, která v té době už několik let pracovala v Krahulčí jako učitelka ve školce. „Přesně to bylo mezi lety 1961 a 1999,“ zavzpomínala Hezinová.

Děti z Krahulčí a z okolních vesnic učitelky nejprve hlídaly v dřevěné mateřince. Ta stála v místech za kulturním domem, ale po vybudování nové školky byla srovnána se zemí. „Už v padesátých letech minulého století bylo totiž potřeba umístit děti žen, které pracovaly především v zemědělství anebo masozávodu do zařízení, kde by bylo o ně postaráno. Školka tehdy vznikla v dřevěné budově, jež masozávod postavil jako svou ubytovnu pro mladé pracovníky a učně,“ upřesnil starosta Krahulčí Pavel Líbal.

Dřevěná mateřinka stála na opačné straně silnice než škola. To začalo být od roku 1961 velkým problémem, protože od té doby školáci denně docházeli do mateřinky na oběd. A jednou se přihodilo velké neštěstí. „Školačka se špatně rozhlédla, nevšimla si jedoucího auta a to jí stálo život,“ nezapomněla na tragédii ani po letech Hezinová.

Proto při výběru parcely pro novou mateřinku tehdejší vedení obce kladlo důraz na to, aby vyrostla na stejné straně jako základní škola. Další podmínkou bylo zapojení občanů. „Chodila jsem po vsi s papírem, kde stálo, že každý muž musí za léto odpracovat sedmdesát hodin. Sousedé měli většinou pochopení, ale někomu se to zdálo moc, tak přislíbili o něco méně hodin. Pouze jeden muž mi vynadal a jeden se mi vysmál,“ pousmála se Hezinová s tím, že chodníky kolem školky vydláždil místní svaz důchodců.

Po společném vzpomínání zatančil přítomným dětský soubor Krahuláček a tatínci z Krahulčí zahráli nejen dětem divadelní představení Perníková chaloupka. Slavnostní den v Krahulčí zakončila večerní zábava.

Za čtyřicet let provozu se budova mateřinky výrazně nezměnila. Stále je to dvojtřídní vesnická školka se zahradou kolem, do níž chodí místní a i děti z okolních vesnic.