Občanské demokraty povede na Vysočině do voleb Jan Tecl

Jihlava – Občanské demokraty na Vysočině povede do letošních sněmovních voleb starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Včera o tom v Jihlavě rozhodl regionální sněm ODS.

Jan Tecl.Foto: Deník/archiv

O pozici volebního lídra usilovali také poslankyně Miroslava Němcová a bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Tecl zvítězil ve druhém kole volby, když od 61 hlasujících získal 37 hlasů.

„Ať by byl zvolen kterýkoli z kandidátů, byla by to pro ODS dobrá volba," řekl Tecl. Volební program chce ODS představit po ideové konferenci, která se uskuteční 22. dubna. Včera delegáti volili jen krajského volebního lídra, celou kandidátku zveřejní koncem dubna.

ODS se před letošními volbami do Poslanecké sněmovny dohodla na spolupráci se Stranou soukromníků České republiky. Svazek podle předsedy ODS Petra Fialy zabrání tříštění sil pravicového politického spektra.

Soukromníci by měli obsadit zhruba čtyři desítky míst na kandidátkách ODS, a to ve všech krajích. Na Vysočině by podle Tecla měli mít na kandidátce dvě místa. Obě strany budou v předvolební kampani vystupovat pod názvem ODS s podporou Soukromníků.

Lídrem ODS pro předčasné volby v roce 2013 byla na Vysočině někdejší starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová, která je nyní poslankyní. V roce 2013 před volbami vystřídala v čele kandidátky bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou ze Žďáru nad Sázavou. Ta byla lídrem na Vysočině ve volbách v letech 2002, 2006 a 2010. Němcová byla před minulými sněmovními volbami zvolena do čela stranické kandidátní listiny v Praze a byla i hlavní tváří republikové kampaně ODS.

SKONČILI SEDMÍ

Na Vysočině v předčasných volbách v roce 2013 zvítězila ČSSD s 23,01 procenta hlasů, a zopakovala tak volební vítězství z řádných voleb v roce 2010. Druhá skončila KSČM s 16,86 procenta a třetí hnutí ANO s 15,89 procenta. Čtvrtí byli na Vysočině lidovci, které volilo 10,54 procenta voličů. TOP 09 získala 9,07 procenta hlasů a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6,84 procenta. ODS skončila až na sedmém místě se ziskem 6,83 procenta.

Další politické subjekty na Vysočině nepřekročily pět procent odevzdaných platných hlasů. Strana soukromníků České republiky na Vysočině obdržela 0,25 procenta hlasů, což v absolutním čísle činilo 665 voličů. V rámci celé republiky tato strana získala 0,26 procenta hlasů, hlas jí tedy odevzdalo 13 041 voličů.

K posledním sněmovním volbám přišlo na Vysočině 63,37 procenta voličů, což byla po Praze, kde přišlo 64,14 procenta voličů, druhá nejvyšší volební účast v Česku.