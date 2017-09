OBRAZEM: Cestující se svezli historickými trolejbusy a autobusy

Jihlava – Tisícovky cestujících dnes svezl historický trolejbus typu Škoda 9 Tr a dva už historické kloubové autobusy typu Ikarus 280,49 a Karosa B 741.

Retro vozy ulicemi Jihlavy jezdily od devíti dopoledne do sedmácti hodin na speciálních linkách R1, R2 a R3 a lidé se jimi mohli svézt zdarma, a to třeba až do areálu vozovny Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) v Brtnické ulici, kde se dnes u příležitosti Evropského týdne mobility konal den otevřených dveří. Evropský týden mobility má podpořit zájem veřejnosti o udržitelný způsob dopravy, což například představují systémy městské hromadné dopravy.

V areálu vozovny DPMJ si mohli návštěvníci i při komentovaných prohlídkách zblízka důkladně prohlédnout zázemí vozovny dopravního podniku, ale také historické vozy i trolejbusy a autobusy, které v současnosti v Jihlavě zajišťují městskou hromadnou dopravu. Šedesátka vozů DPMJ ročně na šesti trolejbusových a jedenácti autobusových linkách přepraví kolem patnácti milionů cestujících, což je podobné množství, jaké za rok přepraví například všechny regionální autobusy na Vysočině.

Trolejbusy typu Škoda 9 Tr byly ve druhé polovině 20. století nejrozšířejnějšími trolejlbusy v Československu. Jihlavský dopravní podnik jich v letech 1963 až 1980 pořídil celkem 43 kusů. V Jihlavě byl poslední vůz typu Škoda 9 Tr naposledy vypraven na pravidelnou linku dne 30. května 1997, jednalo se o vůz s evidenčním číslem 11 a cestující se s ním svezli na lince C. Letos je to tedy rovných dvacet let od ukončení provozu trolejbusů 9 Tr ve městě.

Stejně dlouho už po jihlavských ulicích nejezdí kloubové autobusy typu Ikarus 280,08. Tři vozy tohoto typu DPMJ nasazoval především v době ranních a odpoledních dopravních špiček na tehdy nejvytíženější autobusové linky. Kloubové autobusy Ikarus jezdily v Jihlavě v letech 1981 až 1997.