OBRAZEM: Najít bažanta v jetelovém poli? Pro ohaře žádný problém

Štoky, Kamenná – Trojice psů se svými vůdci dostávala v sobotu 2. září kolem čtvrté hodiny pokyny na velkém jetelovém poli poblíž Kamenné. Na programu byla disciplína, při níž šlo o imitaci tradičního honu. Tentokrát museli psi najít bažanty a vyhnat je myslivci, který je následně střelil. Aby byl úkol dokonán, bylo úkolem psa po zastřelení bažanta v poli najít a přinést svému vůdci.

„Podívejte, už ho má. Ale dalo mu to v tom vysokém jeteli zabrat,“ okomentovali výkon jednoho soutěžního psa přihlížející. Disciplína v poli trvá celkem 20 minut, čím více bažantů psi našli, tím lépe. Na finální dohledání po zastřelení měl pes deset minut. Většinou je ale našli do několika minut.



Toto byl jenom jeden příklad z 28 disciplín, které v průběhu uplynulého víkendu zdolávali psi v rámci 43. Ročníku Memoriálu Richarda Knolla. Jde o nejvyšší republikovou soutěž ohařů, na jejímž konci si ten nejlepší ohař odnesl titul Všestranný vítěz České republiky 2017. Až do nedělních podvečerních hodin o titul bojovalo 20 psů se svými vůdci. Kdo získal titul všestranný vítěz, nebylo do uzávěrky dnešního vydání zřejmé.



„Při páteční veterinární přejímce dorazilo všech 20 vůdců se svými psy. Pouze v průběhu soutěže jeden soutěžící se svým psem odstoupil. Nebyl ve formě, tak se jeho vůdce rozhodl se psem odstoupit,“ upřesnil ke konkurenci ředitel memoriálu Josef Prokeš, který je předsedou Okresního mysliveckého spolku (OMS) v Jihlavě. OMS Jihlava totiž letošní ročník akce pořádal. Podle Prokeše šlo o nejvýznamnější událost letošního roku pro okresní myslivecké sdružení.



Soutěžilo se na čtyřech místech. Psi museli prokázat své dovednosti v disciplínách v lese, kde hned první disciplínou byla takzvaná ohrádka. Ohaři museli přinést svému vůdci lišku z ohrádky. Další disciplíny potom probíhali na velkém a malém poli či na vodě. „Na vodě musí ohaři například prokázat, že umí plavat a plnit pokyny svého vůdce. Když je tedy přivolá zpět, musí poslechnout. Dále se jim hází kachna do rákosu a oni ji musí vyhledat a opět přinést,“ popsal některé z dalších disciplín Prokeš.



Dvacet soutěžících bylo rozděleno do dvou skupin a dalších podskupin. To proto, aby se mohli postupně protočit na všech disciplínách a zbytečně tak nenastávaly na některých stanovištích prostoje.

Akce, která měla zázemí ve Staré hospodě ve Štokách, přilákala kromě soutěžících také početnou skupinu diváku. Hned první den přišlo na první disciplínu v lese s přenosem lišky asi 150 přihlížejících. Disciplíny byly rozmístěné v okruhu několika kilometrů v katastrech obcí Polná, Smrčná, Štoky Petrovice, Kamenná, Nové Dvory a Dobronín.



Do soutěže se nominovali také dva psi z Vysočiny. Konkrétně šlo o dva německé krátkosrsté ohaře z Třebíčska. Antonín Pokorný z Jemnice přijel s Bredem z Višňové a vůdcem psa Falca z Illova dvora byl Miloš Knotek z Mohelna. Na memoriálu mohl jeden vůdce předvádět pouze jednoho psa. Loni v Břeclavi zvítězil Petr Slavík s maďarským krátkosrstým ohařem Jantarem z Chlumčanské doliny.

Nicméně na konci nepřišel zkrátka nikdo. Každý vůdce se psem dostal pamětní list a diplom. Po dvou dnech náročné práce, mnohdy i v deštivém počasí, byl memoriál zakončen v neděli večer ve Staré hospodě ve Štokách.



Ti nejlepší byli oceněni. Prvních deset se svým výkonem nominovalo na Memoriál Karla Podhajského, což je mezinárodní soutěž ohařů, kde se nejlepší čeští ohaři potkají s těmi ze sousedních zemí.



„Nyní nám nezbývá, než zapsat letošní ročník do kroniky a těšit se na 44. ročník, který se uskuteční v Nymburku,“ dodal závěrem Prokeš.