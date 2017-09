OBRAZEM: Přes pět tisíc prvňáků usedne do lavic v kraji

Vysočina – Po prázdninách usedne v pondělí 4. září do školních lavic v Kraji Vysočina 5 146 nových prvňáčků. To je oproti loňsku pokles o více než sto šedesát žáků. V loňském školním roce totiž do škol poprvé vkročilo 5 327 dětí. Jenom v krajském městě rodiče poprvé povedou do škol celkem 659 žáků a 90 žáků do přípravných tříd.

„Celkem bude ve školním roce 2017/2018 na základních školách v našem kraji 44 949 žáků. Jde o žáky prvních až devátých tříd. Loni jich bylo o 30 více,“ uvedla k počtům ve školách Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. V Jihlavě nastoupí na první a druhý stupeň základních škol celkem 5 287 žáků.



Některé školy se snaží začátek roku nováčkům ve školních lavicích zpříjemnit. Například na Základní škole Masarykova v Telči letos půjde do první třídy 29 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. Malí školáci se mohou těšit na slavnostní zahájení na telčském zámku. Netradiční přivítání pro nové školáky každý rok chystají také ve Zhoři u Jihlavy. Na tamní školu jde po prázdninách poprvé 10 prvňáků. Ředitel Richard Března nastínil, co pro děti připravují. „Tentokrát chystáme uvítání na téma Cesta kolem světa za 80 dní. Půjde o dramatizaci knihy o cestovateli Willym Fogovi a uzpůsobíme ji školnímu roku,“ prozradil ředitel.



Základní škola v Golčově Jeníkově a v Habrech se zase může těšit na návštěvu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Ten se zde totiž rozhodl školní rok zahájit. ČTĚTE TAKÉ: Ve Zhoři se budou bavit cestou kolem světa Noví prvňáci od něj dostanou bezpečný kufřík s cyklolékárničkou, reflexní vestou a reflexním páskem. To proto, aby byli malí cyklisté na silnicích lépe vidět. Teoretické znalosti z pravidel silničního provozu si budou moci děti ověřit v tematických omalovánkách. Každý kufřík navíc skrývá překvapení v podobě skládacího traktoru a dvojice Igráčků. Postavičky budou znázorňovat zdravotní sestry a montéra. Tyto zelené kufříky dostanou všichni žáci prvních tříd v celém Kraji Vysočina. „Postavičky Igráčků mohou děti využít při práci se stavebnicí Roto z Vysočiny, která je stejně jako v minulých letech pořízena Krajem Vysočina pro všechny děti v prvních ročnících. Je určena pro práci v hodinách prvouky a doprovází je jejich prvními technickými počiny pod vedením paní učitelky. Doplněním figurek reagujeme na loňská přání dětí na větší počet oblíbených postaviček ve stavebnici,“ řekla Jana Fialová.



Kufřík má pomoci při osvětě bezpečnosti na komunikacích a v posledních letech má vzbudit také zájem dětí v nižších ročnících základních škol o manuální činnost. Mimo to zde děti najdou také pastelky, školní potřeby, čtení, zdravý pamlsek a pexeso. ČTĚTE TAKÉ: Zebra opět doprovodí začátek školního roku Zajímavostí pro letošní školní rok je vznik dvou nových soukromých malotřídních škol. Jednou z nich je Základní škola Světlo v Třebíči a Základních škola Vlásenický dvůr ve Stanovicích. Nová třebíčská základní škola začne v pondělí 4. Září mší svatou v kostele svatého Martina. Poté se rodiče s dětmi přesunou do základní školy na Demlově ulici, kde se uskuteční uvítání a prohlídka výukových prostor.



V letošním školním roce eviduje Kraj Vysočina celkem 118 malotřídních škol. Ty jsou tvořeny jednou, dvěma či více třídami prvního stupně. To znamená, že je v jedné třídě více ročníků. Někde tak může být ve dvou třídách všech pět ročníků prvního stupně. Tak je tomu například na základní škole v Hodicích na Jihlavsku.



Pro úplný výčet je nutné dodat, že zápisový lístek pro nástup do prvních ročníků středních škol letos odevzdalo 4 432 studentů. V lavicích bude sedět asi 20 tisíc žáků denního studia středních škol a asi 18 tisíc dětí bude v mateřských školách. ČTĚTE TAKÉ: Kvůli rychlému střídání na autobusovém nádraží zatím vše nefunguje Prázdniny pro školní rok 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018

Jarní prázdniny: 26. 2. – 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny: 29. – 30. 3. 2018

Vysvědčení: 29. 6. 2018

Hlavní prázdniny: 2. 7. – 31. 8. 2018

