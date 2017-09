OBRAZEM: V nemocnici vystavili staré skalpely a stříkačky

Jihlava – Staré injekční stříkačky, kleště a nástroje, u kterých mnohdy i zdravotníci tápou, k čemu sloužily. V jihlavské nemocnici odstartovala výstava historických předmětů. Prohlédnout si jí může každý, kdo do nemocnice zavítá. Ve vitrínách poblíž bufetu Slunečnice nechybí nástroje, ale také další pomůcky, které se podařilo během několika měsíců sehnat nejenom mezi zaměstnanci.

Spoluautory jsou tedy desítky lidí, kteří ve svých domácích archívech našly staré a zapomenuté nástroje a pomůcky. „Jsme rádi, že se výstavu podařilo dát dohromady. Je určená nejenom pro veřejnost, ale i pro naše zaměstnance. Při pohledu do vitrín se mnoha z nás vybavilo množství vzpomínek,“ pousmál se ředitel jihlavské nemocnice a chirurg v jedné osobě Lukáš Velev.



U každé věci byla snaha přijít na to, k čemu sloužila, což mnohdy nebylo jednoznačné. Dalším krokem se stalo udání času, kdy se daná věc používala. Některé předměty byly dodány také ze Střední zdravotnické školy v Jihlavě.



Součástí výstavy jsou také bannery na zdi. Tam jsou informace od vzniku nemocnice v Jihlavě po současnost. Hlavní jsou fotografie, které se skenovaly z kronik jednotlivých oddělení a získávaly od zaměstnanců. Nechybí ani fotografie ze současného moderního zázemí.



Výstava je v přízemí pavilonu G u magnetické resonance, v blízkosti bufetu Slunečnice. Výstava potrvá půl roku, do března příštího roku.