Odpůrci demolice by rádi, kdyby Růžek někdo zachoval

Telč – Celkem 1 164 podpisů pod petici nasbírali odpůrci demolice secesní budovy v Telči – bývalého hotelu U Nádraží známého také jako Na Růžku.

Boj o budovu. Ta pochází z přelomu 19. a 20. století a je dlouhodobě neudržovaná. Foto: Deník/Ivana Holzbauerová

Nelíbí se jim, že by na místě historické budovy měl stát v budoucnu supermarket a moderní budova pro kanceláře.

Shromažďování podpisů, kterému napomohly i různé happeningy, však není jediná věc, kterou se pokusili odpůrci demolici zchátralé budovy zamezit. Setkali se také přímo s vlastníkem budovy, aby s ním prodiskutovali její případný odprodej investorovi, který by ji zachoval a dokázal využít. Takzvaný Růžek vlastní Rakušan Andreas Kejmar.

„Majitel potvrdil, že odprodej budovy možný je, ale musí být pro něj zajímavá cena. Ukázalo se však, že jeho představa o ceně je poměrně vysoká. Stále se ale o odprodeji jedná," uvedl za petiční výbor Jiří Pykal.

Cenu ani jméno potencionálního kupce ale uvést nechtěl. „Je to teď citlivé téma, nerad bych to více rozváděl," podotkl. Nastínil i možnost, že by se třeba mohl na scéně objevit i jiný investor.

Z 1 164 podpisů, které se nashromáždily pod peticí, jich odpůrci demolice 876 nashromáždili na papírových arších a 288 elektronicky. V polovině ledna petici předali vedení Telče. „Diskutovali jsme i o možných rizicích pro dotčené území, zejména o současném kritickém dopravním zatížení lokality, které ji může v případě realizace supermarketu zcela dopravně ochromit," uvedla k jednání Digi Svobodová na facebookové stránce Nechte Růžek žít.

„S peticí budeme pracovat tak, jak nám to ukládá zákon. Jak jsme deklarovali od začátku, pokud existují nějaké právní kroky, jak demolici zabránit, tak je podnikneme," uvedl k celé věci starosta Telče Roman Fabeš. Pokud by k demolici skutečně došlo, Fabeš uvádí, že město se bude snažit, aby budoucí projekt ctil ráz města a na místě Růžku vzniklo něco zajímavého.

NENÍ PROHLÁŠENA KULTURNÍ PAMÁTKOU

K demolici se odmítavě staví i telčští památkáři. V minulosti k ní vydali odmítavé stanovisko, na jehož základě město demolici nepovolilo. Majitel budovy se však odvolal ke krajským institucím. Ty si vyžádaly posudek generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze. To uvedlo, že demolici nelze zamezit, protože budova není prohlášenou kulturní památkou. Je sice v ochranném pásmu památkové rezervace, ale její demolicí nebude narušen ráz centra.

Památkáři se však mohou vyjádřit k podobě budoucí stavby. Ta by právě neměla narušovat ráz města, tedy například převyšovat okolní budovy.

