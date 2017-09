Oprava školky po požáru bude stát téměř čtyři miliony korun

Jihlava – Na odstranění škod po požáru jihlavské mateřinky U Dlouhé stěny jihlavská radnice uvolnila 3,6 milionu korun.

Na zářijovém zasedání peníze schválili jihlavští zastupitelé. Ačkoliv se původně počítalo s nižšími náklady na opravu. Ve školce hořelo 8. září nad ránem. V té době naštěstí v budově ještě nikdo nebyl.



„Požárem byla zasažena severní část budovy nad halou u výtahu a nad hernou s ložnicí,“ popsal škody tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Poničena byla celá budova školy až do suterénu.



Na místě zasahující hasiči odhadli, že požárem mohla na budově vzniknout škoda kolem 2,5 milionu korun. Podle firmy, která bude mateřinku opravovat, je ale částka o dost vyšší.



„Na opravy bude potřeba 3,6 milionu korun. Zasahující hasiči na místě uvedli pouze hrubý odhad. Oprava střechy vyjde na jeden milion korun a podlahy na 200 tisíc. Za demontážní práce zaplatíme 380 tisíc, sádrokartonové podhledy budou stát 510 tisíc. Na elektroinstalaci bude potřeba 480 tisíc. Vše to jsou částky bez DPH,“ vysvětlil potřebnou výši financí na opravu mateřinky vedoucí odboru kultury Tomáš Koukal. „Je to budova pro děti a my si nedovolíme podcenit opravy,“ zdůraznil před zastupitely Koukal.

Plameny druhého stupně poplachu zaměstnaly na hodinu pět hasičských jednotek, které zasahovali u mateřinky. Na odstranění vlhkých izolací a vyklízení domu pracovala městská policie a osm dobrovolných hasičů. Ti do pátečního odpoledne naplnili odpadem celý kontejner.



Město předpokládá, že příčinou požáru mohla být závada na elektroinstalaci. Příčina požáru je stále v šetření. „Příčina zatím není známá a prošetřuje se,“ potvrdila mluvčí jihlavských hasičů Petra Musilová. Děti z vyhořelé mateřinky byly umístěné do ostatních školek po Jihlavě.