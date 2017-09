Opravy interny finišují, práce omezí přízemí

Jihlava – V nadcházejících dnech čeká pacienty a zdravotníky další stěhování. Opravy interního pavilonu se přesouvají do posledních dvou lůžkových pater. Jedna z největších oprav v historii jihlavské nemocnice postupuje do poslední fáze.

Nyní jsou v interním pavilonu opravená čtyři vrchní patra. V nových podmínkách jsou zdravotníci i pacienti neurologického, onkologického a kožního oddělení. „Do nově opraveného patra se teď stěhuje chirurgické oddělení. Nejvyšší opravenou část, která slouží jako přestupní stanice, teď obydlí kardiologie,“ uvedla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.



Každé patro prochází kompletní rekonstrukcí a laděné je do různých barev. Celkově jsou po kompletní rekonstrukci tedy čtyři patra, zedníci se v těchto dnech stěhují do přízemí a prvního patra. A právě přízemí, které je průchozí mezi dvěma pavilony, bude oříšek. „Komplikovaná cesta bude pro všechny, kteří se budou chtít dostat nemocnicí na dům zdraví, nebo na rentgeny. Přes interní pavilon to nepůjde. Cesta bude značená, pevně věřím, že všichni tuto komplikaci zvládneme,“ říká provozně-technický náměstek Alexander Filip.



Stěhování oddělení a ambulancí se dotýká chodu celé nemocnice. „Změn je hodně, jejich souhrn najdou pacienti na webových stránkách nemocnice. Kompletně předěláváme také značení, protože víme, že spousta lidí se nedívá na internet, ale změny zjistí až přímo v nemocnici,“ sdělil ředitel Lukáš Velev. U informačního centra je také denně přítomný člověk, který pomáhá pacientům v orientaci. Celková cena rekonstrukce je přes 370 milionů korun, je placena z rozpočtu Kraje Vysočina. Opravy lůžkové části skončí v říjnu 2018.