Opravy staré polikliniky po požáru se chýlí konci

Třešť – Loni v říjnu zasáhl polikliniku v Třešti rozsáhlý požár, který za sebou nechal škodu ve výši téměř tři miliony korun. Mohla za to závada na větráku na toaletě. Nejvíce požár postihl čtyřčlennou rodinu, která bydlela nahoře v podkrovním bytě a ze dne na den tak přišla o bydlení.

Poliklinika v Třešti.Foto: Deník/archiv

Radní budou dnes rozhodovat, komu připadnou peníze, které se vybraly ve veřejné sbírce. Objekt totiž patří městu Třešť, které ho rekonstruuje a chce, aby se nájemníci mohli nastěhovat zpět co nejdříve.

Na podzim byla právě kvůli zničenému bytu rodiny Leškovových vyhlášena sbírka, která byla ukončena v březnu. Na účtu se sešlo nakonec 73 tisíc korun. Do dnešní rady města jde návrh, aby veškeré vybrané peníze připadly právě této rodině. „Pevně věřím, že to bude takto schváleno," dodal Hynk. Rodina by tak mohla peníze využít na nákup těch věcí, které jim na podzim zničil požár.

Co se týče podnikatelských subjektů, tak zřejmě nejvíce byly požárem zasaženy kanceláře Mikroregionu Třešťsko. „Ta byla v pátek 24. března konečně předána nájemci zpět. Co však ještě na začátku dubna čekalo na dokončení, byl půdní byt, který byl požárem totálně zničen," uvedl pro měsíčník radnice Naše město starosta Třeště Vladislav Hynk.