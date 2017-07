Opravy Telečské a Wolkerovy ulice brzdí spor o přípojky

Jihlava – Hlučné kostky na silnici v Telečské ulici měly do konce letošního roku zmizet. Nahradit je měl asfalt. Obyvatelům této části Jihlavy by se tak splnil dlouholetý sen.

Telečská ulice v Jihlavě.Foto: Deník/Ivana Holzbauerová

Před lety Jihlava vystoupila ze Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Se Svazkem se ale stále pře o vlastnictví vodohospodářského majetku nejen pod Telečskou a Wolkerovou ulicí. „Problémem je spor o vydání majetku. Dokud se nedohodneme na finančním vypořádání majetku, tak nám svazek prý bude všechno blokovat," uvedl náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Začít rekonstruovat ulice se mělo už letos v květnu. Jihlavská radnice měla financovat vybudování zastávek MHD, parkovacího pruhu, kanalizačního a vodovodního řadu s přípojkami. „K tomu jsme se zavázali v první smlouvě. Svazek na to ale odpověděl, že by byl ochoten převzít investici do vodovodu a kanalizace ale s podmínkou, že město bude investovat do veřejných částí přípojek vodovodů a kanalizací," dodal Výborný.

„Svazek totiž nemůže investovat do přípojek, které nevlastní. Nemůžeme a nechceme dávat finance na přípojky za občany Jihlavy," potvrdil místopředseda SVAKu František Plavec (Sdružení nezávislých), který je zároveň starostou městyse Stonařov.

Přípojky v Telečské a Wolkerově ulici nepatří ani SVAKu a ani jihlavské radnici. Přípojky vedoucí od hlavního přívodu vody až do nemovitostí vlastní lidé, kteří jsou i majiteli domů či bytů v těchto ulicích.

Východisko z tohoto sporu má dle slov předsedy SVAKu a zároveň starosty Telče Romana Fabeše (Sdružení nezávislých a SNK ED) jednoduché řešení. „Každá radnice by se měla o své obyvatele postarat sama, jak je tomu zvykem i v ostatních městech. S lidmi by se měla domluvit a investovat ze svých prostředků do veřejných přípojek," uvedl Fabeš. Jihlavští zastupitelé se ale na svém posledním zasedání shodli, že přípojky má mít na starost SVAK, když chce investovat do oprav vodovodu a kanalizace.

Oprava Telečské a Wolkerovy ulice měla být sdílená investice. „Nepředpokládala jsem, že to bude takový problém. Projevili jsme vůli, že ustoupíme. Červnové stanovisko SVAKu mi připadá jako poslední hřebík do rakve," vyjádřila se náměstkyně primátora Jihlavy Jana Mayerová (ANO). Radnice totiž udělala ústupek a přistoupila na smlouvu o odkoupení vodohospodářského majetku. „Své peníze by tak SVAK dostal zpět. Přijde mi to jako truc a vydíraní," dodala Mayerová.

Radnice se SVAKem byla prý dohodnuta, že až by v budoucnu Jihlavě připadl vodohospodářský majetek, pod těmito opravenými ulicemi, tak by radnice vrátila SVAKu investici, kterou by investoval do vodohospodářského majetku v Telečské a Wolkerovy ulici.

Na investování rekonstrukce těchto dvou ulic se chtěl podílet i Kraj Vysočina, kterému patří silnice v ulicích. Za své finance je chtěl opravit. Obyvatelům by se určitě ulevilo, když by alespoň dostali novou silnici. To je ale podle radnice a i dle SVAKu nepřípustné. Kvůli zastaralé kanalizaci a vodovodu by totiž mohla být nová silnice brzy rozkopána.