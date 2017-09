Oslavy na železnici pocítí i cestující v Jihlavě

Jihlava – Železnice slaví. Retro rychlík sestavený ze soupravy Ostravan přijede v sobotu 9. září na hlavní vlakové nádraží do Jihlavy. Z Českých Budějovic vyrazí po deváté ráno a s sebou nabere například cestující z Počátek – Žirovnice, Horní Cerekve či Kostelce u Jihlavy.

Do Jihlavy dorazí kolem jedné hodiny odpoledne. České dráhy (ČD) totiž oslavují Den železnice a připomenou při tom existenci dvou tratí. Letos slaví 130. výročí trať z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy a zároveň je 120 let provozu na trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.



Ostravan je právě jeden z taháků akce. Zpět do Českých Budějovic odjede z Jihlavy před půl třetí odpoledne. Do té doby si ho lidé mohou pořádně prohlédnout. Druhá souprava vlaků Ostravan pojede před devátou z Jihlavy do Veselí nad Lužnicí, zpět na hlavní nádraží v Jihlavě se vrátí po šesté večer.



Dráhy ve spolupráci s dalšími partnery proto připravily pro návštěvníky dne bohatý program, především v Jindřichově Hradci v Jihočeském kraji. Na své si ovšem přijdou také lidé přímo v Jihlavě. Zde jsou na hlavním vlakovém nádraží naplánované komentované prohlídky dopravní kanceláře a výstava starých jízdenek, uniforem a dalšího vybavení z doby Československých drah (ČSD).

„V dopravní kanceláři uvidí návštěvníci zázemí, odkud se řídí železniční provoz ve stanici Jihlava a dálkové řízení dvou vedlejších stanic Dobronín a Šlapanov. Na výstavě zase lidé uvidí papírové jízdenky, které dráhy používaly až do června 2001. Dále budou k vidění další drážní artefakty. Půjde například o návěstní pomůcky, předpisy a věstníky,“ upřesnila mluvčí ČD Radka Pistoriusová. Výstava bude přístupná ve vestibulu hlavního nádraží od půl jedné do půl třetí odpoledne. Komentované prohlídky jsou naplánované na stejný čas.



Na dalších místech v kraji, například v Počátkách či Horní Cerekvi žádný doprovodný program přichystaný není. Tudy budou soupravy vlaků Ostravan pouze projíždět a nabírat cestující. Ti se mohou zúčastnit oslav v Jindřichově Hradci či v Jihlavě nebo Veselí nad Lužnicí v Jihočeském kraji.



Podrobný jízdní řád a program celého dne na různých místech lidé najdou na webových stránkách Českých drah.