Pacienti chtějí primáře zpět

Jihlava - Čtyřiatřicetiletý Angličan Lee Anthony Walsh navštívil za svůj život několik zemí v celé Evropě, vždy se však vrátil zpět do své rodné Anglie. Do té doby, než objevil Českou republiku. Při svých cestách se totiž dostal také do Jihlavy a rozhodl se, že tu zůstane. Na otázku, jak dlouho by chtěl žít v krajském městě Vysočiny, odpověděl zcela rozhodně a nekompromisně. „It is my home forever now," což v překladu znamená navždy, je to můj nový domov.