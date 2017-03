Pacienti přijíždějí nejen z kraje, ale i z celé republiky

Jihlava – Krátké čekací doby. To je to, co do Nemocnice Jihlava přitahuje pacienty z celého Česka. Míří tam na vyšetření do takzvaného PET/CT centra.

Naděje pro pacienty. Lidé, které postihne vize nepříjemné diagnózy, mají díky specializovanému centru Nemocnice Jihlava lepší šanci na včasnější zachycení nádorového bujení v raném stádiu a díky tomu i vyšší šanci na úplné vyléčení.Foto: Archiv Nemocnice Jihlava

Speciální přístroj pomáhá lékařům oproti jiným metodám zachytit nádory dříve a lépe kontrolovat léčbu. Velkou výhodou tohoto zařízení je rovněž přesnější stanovení rozsahu onemocnění. „U pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku pomáhá rozhodnout o způsobu léčby, u nádorů plic a průdušek dokáže rozlišit operovatelný a neoperovatelný nádor a také reakci na daný druh léčby. U pacientek s rakovinou prsu identifikuje lépe metastázy," přiblížila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Vyšetření v PET/CT centru může trvat dvě až tři hodiny. Půl hodiny zabere pouze příprava na vyšetření. Poté je pacientovi aplikována radioaktivní látka a on čeká zhruba hodinu v malé čekárně. Samotné vyšetření zabere kolem dvaceti minut a po něm musí pacient strávit ještě přibližně půl hodiny v nemocnici. „Zjednodušeně lze říci, že můžeme včasněji diagnostikovat nádory, lépe posoudit množství a velikost metastáz a sledovat účinnost léčby, což znamená, že pacientům se může vybrat nejefektivnější léčba," popsal přednosti vyšetření v PET/CT centru ředitel nemocnice Lukáš Velev. Dříve museli pacienti z Vysočiny na vyšetření touto diagnostikou jezdit až do Prahy či do Brna. Na vyšetření však čekali třeba tři měsíce. Čekací doba se prodlužovala také proto, že diagnostika četnosti onkologických onemocnění celorepublikově stoupá. „Dává smysl, aby se pacienti z Vysočiny léčili tady, aby byly kratší dojezdové vzdálenosti," poukázal Velev na podstatu problému. Nemocnici Jihlava se nové PET/CT centrum podařilo získat vloni na podzim. Dnes je v plném provozu. Náklady na přístroje i stavební úpravy se vyšplhaly na pětadevadesát milionů korun. „Nové PET/CT se využívá především pro pacienty komplexního onkologického centra, které má v jihlavské nemocnici spádovost zhruba půl milionu lidí z Kraje Vysočina. V plánu je, že by do Jihlavy jezdili také pacienti z Pardubického a Jihočeského kraje, kteří využívají služby klasické nukleární medicíny. U těch je spádovost zhruba dvě stě tisíc lidí," doplnila Monika Zachrlová. IVANA HOLZBAUEROVÁ

