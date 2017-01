Partner HC Dukla krachuje

Jihlava – Dodavateli elektřiny a plynu společnosti Eco Power Energy byla pozastavena možnost obchodovat, a to kvůli finančním potížím. Své zákazníky má společnost i v Jihlavě. Její odběratelé by si měli co nejrychleji sjednat nového dodavatele energií.

Elektřina i plyn jim bude sice dodávána nadále takzvaným dodavatelem poslední instance, je ale možné, že se cena za energie zvýší. „I přesto, že v režimu dodávek od dodavatele poslední instance mohou odběratelé setrvat až šest měsíců, doporučujeme, s ohledem k pravděpodobně vyšším cenám dodavatele poslední instance, sjednat si neprodleně novou smlouvu na dodávku elektřiny a plynu s dodavatelem, kterého si sami zákazníci vyberou," stojí v prohlášení jednatele firmy Eco Power Energy Jiřího Svobody. Mezi zákazníky společnosti Eco Power Energy patří i jihlavský hokejový klub HC Dukla Jihlava, která kvůli problémům dodavatelské společnosti hledá narychlo dodavatele plynu. Společnost Eco Power Energy byla navíc generálním partnerem klubu. „HC Dukla přišla o partnera, ale i o dodavatele plynu. Do 16. ledna musí sehnat nového, jinak je bez plynu," uvedl primátor města Rudolf Chloupek (ČSSD) s tím, že se radnice snaží městskému klubu pomoci se zrychlením výběrového řízení. „Už tři dny na tom děláme, tedy řešíme dodavatele energií," řekl jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban. Finanční újma klubu momentálně nehrozí, protože slíbené peníze od dodavatele energií jakožto od svého generálního partnera má už na účtě. „V tomto ohledu jsou všechny závazky zplacené, ale vypadl nám potencionální partner na další sezonu," zmínil Ščerban a dodal, že se zástupci klubu budou muset poohlédnout po jiném silném partnerovi.



Smlouvu o partnerství hokejového klubu Dukla Jihlava a firmou Eco Power Energy uzavřeli zástupci obou společností začátkem loňského roku. Dne 14. prosince 2016 smlouvu, která měla trvat sedm let, schválili jihlavští radní. Na oplátku za pravidelný roční finanční příspěvek od Eco Power Energy začala HC Dukla od firmy odebírat elektřinu a plyn. S podpisem smlouvy s HC Dukla přinesla společnost Eco Power Energy na trh i výhodný celorepublikový tarif dodávky elektřiny a plynu, nazvaný Duklák. Ten měl upoutat například fanoušky jihlavského hokejového týmu. „Chtěli se chytit tady na trhu, ale jak je vidět, nebyl to moc dobrý pokus," komentoval finanční problémy firmy primátor krajského města. Přestože je Dukla stoprocentně vlastněná městem, je podle primátora zřejmé, že z veřejných peněz nelze profesionální sport podporovat v nějaké větší míře. S krachem Eco Power Energy zůstává generálním partnerem klubu pouze jihlavský pivovar. Ščerban v minulosti uvedl, že výdaje za A tým jihlavského hokejového klubu se v roce 2015, včetně realizačního týmu, rozhodčích, dopravy, výzbroje a tak dále, pohybovaly kolem čtrnácti milionů korun. Roční provoz jihlavského Horáckého zimního stadionu vyjde na deset až třináct milionů v závislosti na počasí. IVANA HOLZBAUEROVÁ

