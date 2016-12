Pásli ovce valaši, neslo se náměstím nejen v Jihlavě. Zpívaly stovky lidí

Jihlavsko – Jihlavské Masarykovo náměstí se začalo plnit lidmi, kteří se přišli naladit na vánoční notu. Bylo to včera večer a ručičky hodinek ukazovaly krátce před šestou. Schylovalo se k začátku akce Česko zpívá koledy, kterou iniciují regionální Deníky.

Podpora sboru. Sbor ze Základní umělecké školy v Jihlavě byl pilířem akce Česko zpívá koledy v krajském městě Vysočiny už popáté. Malí zpěváčci sklidili od příchozích potlesk. Foto: Deník/Libor Plíhal

Zazpívat si v krajském městě Vysočiny přišlo kolem pěti stovek lidí. Někteří se aktivně zapojili a zpívali společně s malými zpěváky ze Základní umělecké školy Jihlava pod vedením sbormistra Petra Sobotky.

„Máte zpěvník, tak to je paráda, už mi někdy vypadávají slova koled," potěšilo Ludmilu Poláčkovou rozdávání textů. Někteří se ovšem přišli na náměstí pouze zaposlouchat a dát si u toho svařené víno či grog.

Kromě Jihlavy se však v okrese zpívalo ještě na dalších pěti místech. Velký ohlas má akce už každoročně v Polné, kde se na náměstí sešlo kolem sto padesáti lidí. „U nás panovala příjemná atmosféra, rozdali jsme texty písní a někteří příchozí si s námi zazpívali," uvedla Martina Nováčková z polenského městského úřadu.

Hlavními protagonisty byly děti ze základní školy, pod vánočním stromem jich vystoupilo kolem dvaceti. „Příští rok se do akce opět zapojíme, dáme to do našeho kalendáře a ještě jsme si říkali, že akci zpestříme rozléváním vánočního punče," naplánovala Nováčková. V příštím roce se totiž akce Česko zpívá koledy bude opět konat. Pro rok 2017 si mohou zájemci zapsat termín středa 13. prosince.

Do akce se poněkolikáté přidali také v Batelově, kde se rovněž zpívalo pod vánočním stromem. „Přišlo přibližně tolik lidí jako v loňském roce, tedy kolem padesáti. Letos jsme to měli bezvadně nazvučené a vše bylo dobře slyšet," pochvalovala si organizátorka Pavlína Rychlá s tím, že akci každý rok zdokonalují.

Úplně poprvé se na Jihlavsku přidala také Cejle, kde starostka Pavlína Nováčková zapojila dětský soubor Cejlička, který se letos nevešel do kulturního programu při rozsvěcování vánočního stromu. U vánočního stromu a vedle betlému zazpívalo koledy deset malých holčiček z folklorního souboru Cejlička.

U vánočního stromu zazněly koledy také ve Stonařově. Místostarosta Ivan Šulc sdělil, že dorazilo kolem padesáti lidí. „Užili jsme si to, kdo přišel, byl spokojený," popsal ve zkratce Šulc. Posledním místem na Jihlavsku byl Bezděčín, místní část Batelova. Tam akci organizuje místní sbor dobrovolných hasičů.