Pávovský rybník budou letos poprvé brázdit dračí lodě

Jihlava – Na Pávovském rybníku v jihlavské části Pávov se letos uskuteční první ročník amatérských závodů dračích lodí. Soutěž se uskuteční v sobotu 20. května, již nyní je ale možné se na ni registrovat. Stačí sehnat minimálně šestnáct pádlujících do lodě a zvolit si kapitána.

Závod dračích lodí. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Maximální počet pádlujících je osmnáct. Kormidelník bude posádce přidělen.

Každá dračí loď musí mít i svého bubeníka. Pokud ho posádka nemá, stačí o něj požádat organizátory závodu. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit ve třech kategoriích, a to za firmu, další kategorie patří ženám a poslední je nazvaná Fun, tedy kategorie pro zábavu.

Závody potrvají od 9 do 18 hodin. V 18.30 přijde na řadu slavnostní vyhlášení výsledků. V pátek si mohou zájemci od 15 do 19 hodin přijít vyzkoušet, jak lehké či těžké to je, pádlovat na dračí lodi, na takzvané tréninkové jízdy.

Lodě budou startovat z Campu Pávov. Soutěžit se bude také o nejlepší kostým posádky. Více informací se zájemci dozvědí na www.dragonboard.cz.

Závod patří do seriálu dračích lodí Vysočiny a je druhým závodem v sezóně. Dračí lodě se každoročně konají i v Telči. Letos se odehrají 29. července na Roštejnském rybníce, protože Štěpnický rybník čeká rekonstrukce.