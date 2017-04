Penízovky končí, přišel čas smržů a podtrnek

Vysočina – Milovníci houbových pokrmů si už mohou připravovat košíky. V lesích se pomalu začínají objevovat první jarní houby.

Smrž kuželovitý.Foto: Deník/archiv

„Už jsem našel penízovku smrkovou. Je to ale tak malá houba, že když by si z ní chtěl člověk udělat svačinku, tak to bude sbírat přes hodinu," usmál se mykolog Oldřich Pojezný z Nového Města na Moravě. „Tyto houby lze najít v březnu až v květnu," doplnil mykolog Pojezný.

Někde už se objevují i oblíbené smrže. „U nás jsem je ještě nenašel, ale předpokládám, že začnou růst každým dnem. Tato houba patří mezi první, které lze na jaře najít a udělat si z nich dobré jídlo," podotkl mykolog.

Pokud si ale někdo hlídá místo, kde vloni smrže našel, a myslí si, že je tam objeví i letos, bude určitě zklamán. „Nikdy nerostou na stejném místě dva roky po sobě. Vyskytují se na okrajích lesů nebo parků. Nejčastěji na drcené borovicové kůře," sdělil mykolog.

V přírodě lze ještě stále najít i penízovku sametonohou, které jsou v lidovém léčitelství přisuzovány ozdravné účinky. „Roste od listopadu do března a je to jedna z nejlepších hub. Jakmile ale nastane slunečné počasí, tak okamžitě mizí," řekl Pojezný.

Přestože znalci hub velmi oblíbená penízovka sametonohá má už to nejlepší takříkajíc za sebou, houbaři se mohou těšit na další nové úlovky. „Zanedlouho začnou růst závojenky podtrnky, což jsou málo známé, ale jedlé a chutné houby. Na začátku května už porostou," vzkázal milovníkům houbových specialit mykolog.