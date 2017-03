Petice požadující návrat Procházky míří na Kraj

Jihlava – Petice, vyjadřující nesouhlas s odchodem doktora Jana Procházky z jihlavské nemocnice, bude oficiálně předána Kraji Vysočina v tomto týdnu.

Ilustrační foto.Foto: www.regionvysocina.cz

Informoval o tom Jiří Šindelka, který stojí za vznikem petice. „Předpokládám, že současný počet podpisů by měl stačit, aby se kompetentní místa celou záležitostí zabývala," uvedl Jiří Šindelka. Pod peticí je už čtyři sta osmnáct signatářů. „Zastupitelstvo Kraje Vysočina se má sejít 28. března, tak už by to měli mít na stole," dodal Šindelka.

Doktorům, sestrám, pacientům a široké veřejnosti se nelíbí, že Jan Procházka musel odejít z postu primáře Traumatologického oddělení Nemocnice Jihlava.

To se nedávno sloučilo s oddělením ortopedie a nese název Ortopedicko – traumatologické oddělení. Dle slov ředitele nemocnice Lukáše Veleva sloučení oddělení bylo jeho dlouholetým záměrem a manažerským rozhodnutím. To má přinést zlepšení organizace v péči o nemocné a rozšířit medicínské obzory lékařům i ostatnímu personálu.

Hejtman Kraje Vysočina, Jiří Běhounek, se k petici dříve nechtěl vyjádřit, protože o ní oficiálně nevěděl, to by se mělo v nejbližších dnech změnit.

ZUZANA RODOVÁ