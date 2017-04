Pod Jánským kopečkem vzniká nová cyklostezka

Jihlava – Kolem řeky Jihlavy za mostem U Jánů pod Jánským kopečkem v Jihlavě vzniká nová cyklostezka. Povede podél řeky k mostu u firmy Plastikov. Cyklostezka by měla být hotova do konce května.

Nová lávka. Celkové náklady za nový úsek cyklostezky, i včetně mostku činí téměř sedm milionů korun. Foto: Deník/Zuzana Rodová

Její součástí bude i dřevěná lávka přes řeku Jihlávku, která se vlévá do řeky Jihlavy kousek za čerpací stanicí v Okružní ulici. Nová stezka má být díky svému povrchu vhodná i pro inline bruslaře. Ti si svou jízdu ze stávající stezky prodlouží o více než šest set metrů.

Jedná se o poslední část trasy cyklostezky Havlíčkova – Helenínská, která je součástí cyklotrasy z Jihlavy přes Třebíč do rakouského Raabsu. Do budoucna by jihlavská radnice chtěla tuto trasu ještě vylepšit a především ji udělat bezpečnější. Cyklisté se totiž budou muset vrátit za firmou Plastikov na frekventovanou ulici Polenská. Magistrát uvažuje o tom, že by trasa vedla nad řekou od firmy Plastikov až na konec Helenínské ulice. Tam by se napojila na stezku vedoucí směrem do Luk nad Jihlavou. Tím by se cyklisté vyhnuli Polenské ulici.

„Řešením by mohlo být vedení asi stometrového úseku cyklostezky po břehu řeky nad vodou po roštech. Není to neobvyklé řešení," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

ZUZANA RODOVÁ