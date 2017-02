Podniku na Vysočině důvěřují i pražské hotely

Jihlava - Jihlavské pradleny perou prádlo i velmi prestižním firmám. Ženy například umějí za dvacet vteřin perfektně poskládat třeba župan

Hluk, desítky plných přepravních kontejnerů a všude bílé prádlo. V podniku Prádelna a čistírna Jihlava v Rantířovské ulici v jihlavském Horním Kosově to žije. Denně tam pradleny vyperou desítky tisíc kusů prádla. Špinavé prádlo jim každé ráno přivážejí nákladní auta třeba i z mnoha pražských prestižních hotelů, ale prádelna má zákazníky kupříkladu i v sousedních regionech, v jižních Čechách či na jižní Moravě.

Přepravní kontejnery naplněné až po okraj od řidičů přebírá vedoucí příjmu Martina Krymová. „Je to tady náročné, ale za pět let, co tady pracuji, jsem si už zvykla. Do čistého se vůbec nedostanu," řekla s úsměvem. Na ní je, aby prádlo roztřídila, a tím rozhodla, do jaké pračky poputuje.

V areálu se nacházejí desítky strojů různých rozměrů, jež připomínají domácí pračky, ale jsou mnohem bytelnější a dokážou prádlo vyprat i o dost rychleji. Hlavní pračkou je dvacet metrů dlouhá prací linka se čtrnácti komorami. Do každé z komor se vejde pětapadesát kilo prádla.

Tři roky v prádelnách na žehlícím stroji pracuje Jiřina Putová. Jejím úkolem je zvednout tisíce kusů čistého prádla a vložit do žehlicího mandlu. „Po konci směny mě docela bolí záda. Práce je to náročná, ale máme tady dobrý kolektiv. Díky němu mi směna utíká rychle," svěřila se. Doma už jí samozřejmě prát a žehlit moc nebaví. Navíc na sebe prozradila, že někdy trpí pracovní deformací, hlavně po dni stráveném počítáním froté ručníků. „To je pak počítám i doma," usmála se.

Její kolegyně z vedlejšího, mnohem většího žehlicího mandlu mají na starosti těžké mokré povlaky na přikrývky. Pokud jsou naruby, tak je musí i otočit, a to už je opravdu posilovna.

Na to, aby všechny zakázky odcházely v nejlepší možné kvalitě, dohlížejí mistrové směn Alena Gryčová a Dana Pescitová. V prádelně se opravdu vyznají. Jedním pohledem umějí rozeznat, kterému hotelu prádlo patří. Navíc za dvacet vteřin dokážou poskládat župan, aby vypadal jako úplně nový a nikdy nenošený. „Župany děvčata musí skládat podle striktních požadavků našich zákazníků. Každý hotel vyžaduje trochu jiná pravidla. My je musíme dodržet na milimetry. Například pásek musí být jednou vodorovně a jindy zase křížem," popsala Gryčová.

Podnik Prádelna a čistírna Jihlava vlastní město, což u firem tohoto druhu není příliš obvyklé. Budova prádelen byla postavena v roce 1969. Už při výstavbě se počítalo s tím, že bude fungovat jako prádelna. „Její prostory tedy odpovídají logickým postupům procesů cesty špinavého prádla až po čisté. To je naše velké plus," dodala jednatelka podniku Martina Prošková.

Vloni prošly kompletně rekonstrukcí šatny pro zaměstnance a do budoucna by prádelna měla čerpat vodu z vlastních vrtů. „Chceme být soběstační, co se týká průmyslové vody určené k praní. Díky tomu ušetříme hodně finančních prostředků, které bych ráda promítla do mzdových nákladů," dodala Prošková.

ZUZANA RODOVÁ