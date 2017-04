Pokračuje akce Čistá Vysočina. Uklidí i v Třešti

Třešť – Tradiční jarní úklid Vysočiny pokračuje i o velikonočním víkendu. Do úklidu se mohou zapojit i lidé v Třešti, kde akci organizuje město ve spolupráci s Místní akční skupinou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Sraz všech dobrovolníků je v úterý 18. dubna mezi třetí a čtvrtou hodinou na dvoře městského úřadu, kde všichni obdrží pytle na sběr, včetně instrukcí. S touto skupinkou se vydají například i místní dobrovolní hasiči,“ uvedla Michaela Marešová z třešťského kulturního odboru.

V letošním roce se vytvořila ještě jedna parta sběračů, která se sdružuje kolem místní tělovýchovné jednoty Orel Třešť. Ti půjdou čistit dokonce už dnes.



„Orli si vzali pod křídla úsek od železniční tratě v Čenkovské ulici až do Čenkova a dále až do nedalekého lomu,“ dodala Marešová.

V některých obcích se Čistá Vysočina uskutečnila už o uplynulém víkendu. Meze podél komunikace druhé třídy ve směru z Hodic na rovinku do Třeštice vysbírali členové hodického Moto klubu a mysliveckého sdružení Stráň. Podle slov organizátorů mezi odpadem dominovaly kelímky od kávy, papírky od sladkostí či plastové lahve.



Největší počet sběračů, včetně dětí ze škol, se ovšem chystá vyjít zřejmě o víkendu po Velikonocích. Ve svém plánu mají úklid zeleně v okolí městyse například ve Větrném Jeníkově, Brtnici, v Telči či podél silnic krajského města.