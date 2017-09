Policisté chtějí na „Pouštích“ cvičný areál za 150 milionů

Třešť - Silniční polygon, hala pro výuku motorkářů nebo simulátor pro výcvik hledání lidí v sutinách. Policie chce přebudovat areál v lesích za Třeští. Policejní areál o rozloze kolem šesti hektarů stojí za Třeští směrem na Stonařov. Je ukrytý v lesích a vede k němu nenápadná lesní odbočka z panelů. Býval vojenskou, výcvikovou a raketovou základnou.

Areál policie je ukrytý v lesích mezi Třeští a Stonařovem.Foto: Deník / Kodysová Jana

V současné době areál využívá dopravní policie k nácviku nejrůznějších situací. Výuku zde mají ale i studenti policejní školy.



Policejní prezidium České republiky má však s areálem velkolepé plány. Chce z něho udělat multifunkční výcvikové centrum, které bude sloužit policistům na všech útvarech a krajských ředitelstvích v celé České republice. Potřebuje na to ale získat minimálně 150 milionů korun.



Výhodou je podle prezídia strategické místo v půli republiky. „Plánujeme zde vybudovat kruhový silniční polygon včetně vodních technologií na nácvik jízdy vozidel za ztížených klimatických podmínek. Na polygon bude navazovat cvičná ulice, která bude sloužit jako trenažér zvládání krizových situací při konání různých společenských, kulturních a sportovních akcích a také by zde měla stát hala o velikosti padesát krát 25 metrů pro výcvik jízdy motocyklů,“ nastínila jenom část plánovaného zařízení vrchní komisařka policejního prezídia Eva Kropáčová.



Dále by zde měl vyrůst dům pro nácvik práce ve výškách, simulátor závalu osob pro nácvik záchrany složek integrovaného záchranného systému. Například při povodních. Posledním simulátorem bude cvičné vlakové nádraží, které bude sloužit záchranářům ke zvládání pohybu na kolejišti a v soupravách vlaků při krizových situacích. „Půjde o nácvik nehody vlaků, zvládání davu a zákroky proti fotbalovým fanouškům,“ přiblížila Kropáčová.



Plánům policie vyšlo vstříc město Třešť ve svém novém územním plánu. Ten původní totiž nepočítal s tak velkými zásahy v areálu.

„Původní územní plán dovoloval budovat zhruba na třetině celého areálu. Současný nově schválený plán rozvazuje vlastníkovi ruce a může zasahovat do celého areálu,“ upřesnil starosta Třeště Vladislav Hynk. Ten aktivitu policie vítá, ale je mu jasné, že sehnat 150 milionů na rekonstrukci a budování v areálu nebude snadné.

Areál byl před lety převeden pod tehdejší Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Jihlavě. V areálu je funkční ubytovací zařízení včetně jídelny a výukových prostor pro zhruba osmdesát lidí. Dále se zde nachází několik nefunkčních vojenských zařízení, kterými jsou raketová sila a bunkry a rekonstruovaná cvičná křižovatka pro dopravní policii.



V současné době mají policisté hotové pohledové studie a vyřizují územní rozhodnutí. Na základě toho poté požádají o stavební povolení. Více než 150 milionů ale zatím policie na celý projekt nemá, nicméně chce peníze sehnat z různých dostupných zdrojů.