Pomoc bezdomovci využívají

Jihlava – Přes 250 nocležníků. Taková je zatím bilance provizorní noclehárny pro bezdomovce v krajském městě.

Ilustrační foto.Foto: Denik/archiv

Ta je od poloviny ledna v provozu v budově města v Žižkově ulici 109, v lokalitě známé jako Havaj. Lidé bez domova se sem mohou přijít v mrazivých dnech vyspat, osprchovat nebo jenom ohřát. Kapacita dvaceti lůžek bývá vždy téměř naplněna. „V noci z pondělí 6. na úterý 7. února sem například přišlo přespat 16 lidí. Máme k dispozici 10 postelí z Nemocnice Jihlava a deset matrací. Celková bilance je zatím kolem 250 nocležníků," vypočítal ředitel městské policie v Jihlavě Jan Frenc.

Službu bezdomovcům zajišťuje Středisko křesťanské pomoci (SKP) Jihlava ve spolupráci s městkou policií. Na konci ledna byla budova pro bezdomovce otevřena i přes den. „Ve všední dny funguje domov od 10 ráno do 17 hodin odpoledne. Noclehárna je potom otevřena každý den od 19 hodin večer do 7 hodin ráno," upřesnil Frenc. O víkendu je otevřeno přes den od 10 do 14 hodin. Městští strážníci v krajském městě evidují za poslední dva měsíce kolem 150 bezdomovců. Jejich počty ovšem průběžně monitorují a upravují.

VÝMĚNA PRÁDLA

„Osoby v nouzi mají k dispozici místnost s kuchyňkou a teplými nápoji, WC, umyvadlo a sprchu pro osobní hygienu," informoval ředitel SKP Jihlava David Chlupáček. Zájemci si tu mohou také vyměnit prádlo. Podle něj jde o humanitární pomoc lidem bez domova, do budoucna by to chtělo ovšem nějaké trvalé řešení.

SKP v krajském městě provozuje azylový dům pro muže bez domova v Čajkovského ulici. Podle radnice by Středisko křesťanské pomoci mělo v budoucnu zbudovat s pomocí dotace nový azylový dům v Mlýnské ulici a dům v Čajkovského ulici by se měl stát noclehárnou, která by sloužila v podobných krizových situacích.

Vznik noclehárny a denní místnosti iniciovala Jihlava ve spolupráci s městskou policií. Reagovaly na tři bezdomovce, kteří ve městě v lednových dnech podlehli mrazivým teplotám.

Denní i noční služba pro bezdomovce by měla fungovat až do 28. února, v případě nepříznivého počasí ovšem i déle. Dotaci ve výši 49 tisíc korun poskytl Kraj Vysočina. Ta pokryla náklady především na pracovní sílu, která ve dne bezdomovcům v budově pomáhá. Největší část nákladů však půjde za krajským městem. Jaká to bude částka, to ještě není zřejmé.

„Za námi půjdou především náklady na energie, tedy topení a elektřinu. Jídlo a hygienické potřeby jsou zajišťovány povětšinou z darů," popsal náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina s tím, že do jedné místnosti museli pořídit topení.



Ve druhém největším městě Kraje Vysočina, Třebíči, žije přibližně desítka lidí bez domova. Snaží se jim pomoct Charita i město. „Strážníci prohlížejí lokality, kde by se takové osoby mohly vyskytovat. Pokud na ně narazí, poskytují jim poradenský servis a odesílají je do azylových domů. Stejnou práci plní od začátku listopadu i dva asistenti prevence kriminality," popsal ředitel Městské policie Třebíč Ladislav Prvák.

Podle třebíčské místostarostky Marie Černé je ale podstatné, jestli lidé bez domova o pomoc stojí.

„Odhadujeme, že v Třebíči je okolo desítky bezdomovců. Většinou jsou to lidé, kteří se nechtějí přizpůsobit soužití v azylovém domě nebo ubytovně a často nerespektují základní pravidla. Přesto se jim město snaží prostřednictvím našeho sociálního odboru a městské policie pomáhat, pokud o to jen trochu stojí," vyjádřila se k problematice místostarostka.

Sociální pracovníci Odboru sociálních věcí MěÚ Třebíč poskytují lidem bez domova poradenství, pomáhají jim v oblastech jako je řešení rodinných vztahů či dluhů. Lidem bez domova pomáhají i se zajištěním ošacení, které nabídnou zaměstnanci úřadu a jejich blízcí a známí. Koncem loňského roku podepsalo město smlouvu o spolupráci s Potravinovou bankou Vysočina. Ta umožní osobám v sociální nouzi odběr potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb či textilu prostřednictvím odboru sociálních věcí.

V Třebíči je významným poskytovatelem sociálních služeb pro lidi bez přístřeší oblastní Charita. Eliška Klimešová, která je tamní vedoucí Střediska sv. Josefa, zahrnujícího azylový dům pro muže a domov pro matky s dětmi, Deníku sdělila: „Lidi v nouzi a lidi ohrožené ztrátou bydlení také aktivně vyhledáváme, často potřebují navštívit lékaře, vyřídit si osobní záležitosti na úřadech nebo je můžeme dočasně ubytovat na našich azylových domech. Letos na podzim plánujeme otevřít novou šestilůžkovou kapacitu pro samotné ženy bez domova."

Podle Klimešové poskytuje Charita lidem bez přístřeší nejen přenocování v období silných mrazů, ale i teplou polévku – každé úterý a čtvrtek. Všem lidem v nouzi nabízí základní sociální poradenství. Dále nabízí mimo jiné balíčky s hygienickými potřebami, včetně plen pro děti a potravinovou pomoc.

JANA KODYSOVÁ REPORTÉŘI DENÍKU