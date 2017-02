Pošta marně hledá nového provozovatele v Mrákotíně

Mrákotín – Česká pošta hledá smluvního zástupce pro poskytování poštovních služeb formou provozovny pošty Partner v městysi Mrákotín.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Tak zní oficiální oznámení České pošty, které zástupci Mrákotína vyvěsili na svých webových stránkách. Tomu, že se ale skutečně někdo přihlásí, nevěří. Podmínky totiž hodnotí jako zcela nevýhodné.

„Pochybuji o tom, že se najde někdo tak hloupý, kdo by se přihlásil. Pošta nenabízí férové podmínky," namítl starosta Mrákotína Miroslav Požár (nezávislý).

Zástupci pošty loni v listopadu oslovili i jeho jakožto zástupce Mrákotína, zda by případně poštu byl ochoten provozovat úřad městyse. „Řekli jsme, že o to nemáme zájem," řekl Požár.

Sám starosta však podotkl, že je proti tomu, aby pošta v městysi zcela zanikla. Nejbližší je totiž v sedm kilometrů vzdálené Telči. „To pro důchodce není dobré. Navíc se tam často čeká i hodinu," poukázal Požár.

Dodal, že sám neví, jak to dopadne. To, že by poštu nakonec začal provozovat mrákotínský úřad, však připouští pouze ve zcela krajním případě. „Třeba se nakonec najde nějaká maminka na mateřské," zmínil Požár možné řešení provozování poštovních služeb.

Pošta Partner funguje na Jihlavsku například v Dušejově, provozuje ji tam sama obec, dále v Urbanově, kde si ji vzala na starost bývalá zaměstnankyně pošty. Někde poštu provozují i majitelé obchodů. To ale Požár v Mrákotíně vylučuje.

„Máme tu sice dva obchody, ale jeden se má teď zavírat a druhý provozuje Jednota, a ta, co já vím, nic takového nedělá," řekl Požár. Sám je ze situace rozčarovaný. Městys s Českou poštou řeší i problém s pozemkem.

„Řekli jsme jim, že až vyřeší to, co po nich chceme my, tak my začneme řešit to, co po nás požadují oni," poznamenal Požár.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík k případu Mrákotína podotkl, že jednání s potenciálními partnery nekomentuje, dokud není uzavřena smlouva o provozování pošty Partner. „A to ať už to jsou obce, nebo soukromníci," dodal.

Projekt pošta Partner je součástí dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České pošty. Cílem projektu je převod části pošt na pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Jedná se o plnohodnotné provozovny, jejichž provoz ale připadá na obce nebo soukromé osoby. Otevřeno musí mít minimálně patnáct hodin týdně.

V roce 2016 se poštou Partner stalo celkem patnáct poboček České pošty na Vysočině. Dohromady jich je v tomto kraji devatenáct, v celé republice 239. Záměrem České pošty je mít v cílovém stavu v republice dva tisíce pět set pošt Partner a sedm set pošt svých.

IVANA HOLZBAUEROVÁ