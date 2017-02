Pozor, chodci! Inteligentní přechod řidiče sám upozorní

Dlouhá Brtnice – Denně tudy projede několik tisíc aut. Dlouhá Brtnice leží na silnici první třídy číslo 38 mezi Jihlavou a Želetavou.

A právě kvůli řidičům, kteří tudy projíždějí často vysokou rychlostí, se rozhodli v obci nainstalovat inteligentní přechod pro chodce, kterých je v celé České republice pouze kolem třiceti. V Kraji Vysočina je dokonce jediný.

A jak funguje? Na první pohled jde o klasický přechod, který je zvýrazněný dopravními značkami a reflexními prvky. Obsahuje však detektor pohybu, který spustí interaktivní displej umístěný právě nad dopravní značkou označující přechod pro chodce.

„Když se k přechodu přiblíží člověk, čidlo vyšle do displeje nad značkou signál, a na něm se objeví červené postavičky, které upozorňují řidiče na chodce," vysvětlil princip starosta Dlouhé Brtnice Luboš Krátký. Čidlo je zhruba jeden metr nad zemí na okraji chodníku u přechodu.

Protože je zatím těchto zařízení málo, tak i v Dlouhé Brtnici vychytávají ve spolupráci s dodavatelem nedostatky. „Když je námraza, čidlo dostatečně nefunguje, tudíž se musí očistit," popsal starosta Krátký.

Starosta si však zařízení, které je v provozu zhruba jeden měsíc, pochvaluje. „Lidé si to chválí. Jak je to něco nového, tak na to řidiči reagují a projíždějí obcí opatrněji," dodal Krátký s tím, že obec se snaží dělat bezpečnostní opatření právě kvůli obyvatelům.

Když v obci totiž nestojí policejní hlídka, málokterý řidič tudy projíždí padesátkou. Před třemi lety v obci jedna nehoda málem skončila tragicky. Auto zde srazilo malou holčičku, která utrpěla těžký úraz.

Opatření v Dlouhé Brtnici bylo součástí projektu, na kterém obec spolupracovala také s Krajem Vysočina. Loni na podzim se zde přechod pro chodce nově nasvětloval, udělal se nový chodník a nástupiště autobusové zastávky.

Jitka Svatošová, mluvčí Kraje Vysočina, uvedla, že Dlouhá Brtnice získala od kraje 170 tisíc právě na úpravu přechodu pro chodce z Fondu Vysočiny a programu Bezpečná silnice 2016. „Dlouhá Brtnice byla mezi 14 úspěšnými žadateli a získala plnou výši podpory, o kterou si žádala," dodala Svatošová.