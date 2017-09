Pozor. Dezinfekce nádob se posouvá až na začátek října

Jihlava - Během prázdnin jsme v Jihlavském deníku přinesli rozhovor s Karolinou Kociánovou z Jihlavy, kde byla řeč o cestování do Emirátů a výletu do Malajsie. Tentokrát ovšem zabrousíme do dalších aktivit, kterým se maminka dvou dcer věnuje a na které minule nebyl prostor. Je to účinkování ve filmech, studium u šamanky nebo účast na dobových akcích a přehlídkách.