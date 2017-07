Prezident Zeman byl na třídenní návštěvě Vysočiny

Vysočina /SOUHRNNĚ DEN PO DNI/ – Vysočina opět po roce přivítala hlavu státu. Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou přijel na oficiální třídenní návštěvu kraje. Ta začala ve středu v jihlavském sídle Kraje Vysočina a skončila v Heřmanově na Žďársku.

3. den návštěvy

Miloš Zeman v pátek ukončil svou oficiální návštěvu Vysočiny. Navštívil krajské město, podíval se do Smrčné, Třeště, jaderné elektrárny Dukovany i do Humpolce. Byla to jeho čtvrtá návštěva Kraje Vysočina ve funkci prezidenta republiky.

-------------------------------

Prezident Miloš Zeman v pátek zamířil do Heřmanova na Žďársku, který se pyšní letošním titulem Vesnice Kraje Vysočina. Na tamní náves, které vévodí dvacetimetrový komín s čapím hnízdem, přilákal stovky lidí.

--------------------------------

V poslední den školního roku navštívila malotřídní školu v Dolních Vilémovicích první dáma Ivana Zemanová a manželka hejtmana Vysočiny Jitka Běhounková.

--------------------------------

2. den návštěvy

Šest červených karet nad hlavami návštěvníků na čtvrtečním mítinku s prezidentem Milošem Zemanem v Humpolci nikterak nenarušilo nekonfliktní atmosféru besedy na Horním náměstí, kam zavítalo kolem pěti set lidí.

--------------------------------

Kdo má dotaz na pana prezidenta? Zavládlo dlouhé ticho. Zaměstnanci dukovanské jaderné elektrárny zůstávali na slovo skoupí. A to přesto, že prezident Miloš Zeman je chvíli předtím svým zvláštním způsobem pochválil. „Průměrná mzda v Dukovanech je 57 tisíc korun měsíčně. Dovolte mi, abych vám k tomuto skvělému údaji blahopřál. Jste daleko nejlepší. Je vidět, že jaderná energetika kromě dalších pozitivních efektů zvyšuje i vaši životní úroveň," řekl Zeman.

--------------------------------

V souvislosti s cestou prezidenta Miloše Zemana do Dukovan chtějí Zelení z kraje Vysočina dát vzkaz, že v energetické koncepci takzvaně chybí plán B.

1. den návštěvy

Poděkování od svých příznivců, ale i vystavení dvou červených karet. Toho se ve středu v podvečer dočkal prezident republiky Miloš Zeman na své oficiální návštěvě Třeště.

----------------------------------

Kajínek, vysokorychlostní trať, dovolená či žlutý člun Challenger. To byla témata otázek, které kladli obyvatelé Smrčné prezidentovi Milošovi Zemanovi. Ten do jejich obce zavítal v rámci návštěvy Kraje Vysočiny. Za úkol tam měl slavnostně otevřít naučnou včelí stezku, popovídat si s lidmi a také zanechat podpis v kronice obce.

----------------------------------

Prezident Miloš Zeman začal svou třídenní návštěvu na Vysočině návštěvou krajského úřadu Kraje Vysočina. Zde se opět po roce setkal s krajskými zastupiteli a představiteli měst a obcí z celého kraje. Ti měli možnost se hlavy státu zeptat na to, co je zajímá, případně trápí. Příležitost si nenechal ujít ani komunistický zastupitel Milan Plodík. Ten se netají tím, že je Zemanův volič a nyní pomáhá sbírat podpisy na petici, která mu umožní znovu kandidovat na prezidentský post. Jedno by ale prezidentovi před volbami doporučil. „Chtěl bych požádat, zda byste si nemohl dát bobříka mlčení v nevhodných slovech. Dost často na to lidé při podpisové akci upozorňují," požádal prezidenta zastupitel Plodík.

------------------------------------

Na krajský úřad do Jihlavy dorazily pověstné červené trenýrky. Ty, které někdo namaloval na chodník podél krajského úřadu, jsou spíše růžové. Nicméně souvisely se středeční návštěvou prezidenta Zemana na Vysočině. Setkání s hejtmanem právě v sídle Kraje Vysočina byl první bod programu návštěvy hlavy státu.