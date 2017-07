Přísný režim: Hokejisté musí v osm večer odevzdat mobily

Telč – Mladí hokejisté z Telče právě prožívají jediný měsíc bez hokeje. Odjeli totiž domů na prázdniny po prvním školním roce, stráveném v Hockey Talent Center Telč.

Ilustrační foto.Foto: Archiv

Kromě tréninku se hráči věnovali také studiu na nově otevřeném oboru Managament sportu a trenérství na telčské Střední odborné škole. Učení ale kvůli sportu odsunout na druhou kolej nemohli. „Kluci mají velkou motivaci, pokud budou špatné výsledky ve škole, s hokejem musí skončit,“ sdělil ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč Stanislav Máca.

Končící školní rok Máca hodnotí pozitivně. „Zpočátku jsme z projektu měli obavy, ale kluci nás mile překvapili svým přístupem i chováním,“ shrnul ředitel a dodal, že právě podepisuje vysvědčení s velmi dobrými známkami. Vedení školy se rozhodlo pro změnu v ukončení oboru Managament sportu a trenérství. Studenti budou nově muset za tři roky napsat a obhájit maturitní práci.

Hokejisté se do Telče vrátí ke konci července a začnou se připravovat na další sezónu. „Za jeden z největších dosavadních úspěchů považuji postup do nejvyšší extraligy staršího dorostu do osmnácti let,“ poukázal hlavní trenér a zakladatel Hockey Talent Academy Jaromír Pytlík. Akademie cílí na děti od pěti do čtrnácti let, na tu navazuje Hockey Talent Center Telč. Jedná se o projekt, díky kterému mohou chlapci od patnácti do osmnácti let dále rozvíjet v hokeji a zároveň studovat odbornou školu. Hokejisté bydlí na internátě v blízkosti bývalého zimního stadionu. Vedení hokejového centra nyní uvažuje o novém ubytování.

„Vše jsme si museli nejprve osahat a překonat počáteční problémy, nyní ale fungujeme lépe, než jsme očekávali,“ popsal Pytlík. Na začátku školního roku bylo třeba vyřešit stravování. „Vyšli nám vstříc ve školní jídelně, kde pro chlapce vaří podle jídelníčků sestavených výživovými specialisty. Svačiny si děláme sami,“ poznamenal hlavní trenér.

Režim mladých hokejistů je přísný. „Součástí dobrého tréninku je regenerace a kvalitní spánek. V osm hodin večer proto odebíráme telefony,“ shrnul část pravidel Pytlík a dodal, že kvůli náročnému programu chlapci netráví čas na mobilech ani sociálních sítích.