Přivaděč zablokovaly tři nehody

Jihlava – Deštivé páteční ráno přineslo řidičům v Jihlavě hned několikrát smůlu. Čtyři vozy a nákladní auto se kolem páté hodiny ranní střetly na dálničním přivaděči u Jihlavy. Dvě z nehod vyžadovaly přítomnost policistů, další událost si vyřešili řidiči spolu. Za poškozenými auty se vytvořila kolona, policisté proto museli v místě řídit provoz. Úsek zprůjezdnili přibližně v půl deváté ráno.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Karel Pech

Spouštěčem hromadné srážky byla první nehoda, kterou těsně po páté hodině ráno způsobila sedmadvacetiletá řidička jedoucí od Jihlavy směrem na Havlíčkův Brod. S autem Volkswagen Golf Variant vyjela vpravo mimo silnici a poté zpět do pravého pruhu, kde dostala smyk. Ten jí odmrštil do středových svodidel. Žena začala couvat a narazila do projíždějícího Peugeota 306. „Po srážce se druhé auto střetlo se stojícím Peugeotem 508. Řidička Volkswagenu si způsobila lehké zranění a zdravotníci ji převezli do jihlavské nemocnice,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Nikdo další si při nehodě neublížil. Vzniklá škoda činí 160 tisíc korun. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní.



Druhá srážka se udála bezprostředně po první události. Osmačtyřicetiletá řidička projížděla s Peugeotem 406 od Jihlavy na Havlíčkův Brod. „Nepřizpůsobila rychlost první nehodě, a když si na poslední chvíli všimla stojícího auta v levém jízdním pruhu, strhla řízení vpravo. Dostala smyk a narazila do středových ocelových svodidel,“ popsala incident Čírtková. Škoda na autě se vyšplhala na dvacet tisíc korun, oprava svodidel bude stát deset tisíc korun. Dechová zkouška dopadla negativně a žena vyvázla bez zranění.



Přítomnost policie už nevyžadovala třetí nehoda, která se udála na stejném místě. „Účastníkem bylo nákladní a osobní auto, tuto události si řidiči vyřešili přes své pojišťovny a sepsali euroformuláře,“ doplnila Čírtková.



Tímto incidentem ale dopravní komplikace v Jihlavě neskončily. Před půl šestou ráno se v ulici Romana Havelky střetla dvě auta. Nehoda se obešla bez zranění a řidiči se opět dohodli bez účasti policie.