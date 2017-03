Provoz partnerských pošt se některým nelíbí

Vysočina – Dva měsíce diskutovali o tom, co by to obnášelo, kdyby obec začala provozovat Poštu Partner. Nakonec se však zastupitelé rozhodli, že do toho nepůjdou, protože by dle nich hrozilo, že by provoz pošty museli dotovat z obecní kasy. Řeč je o Vílanci nedaleko Jihlavy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jeho zastupitelé před několik dny rozhodli, že takové riziko nepodstoupí. Česká pošta dle zákona musí nadále službu ve vesnici poskytovat, dokud nenajde jiného provozovatele. „To je pravda. Je ale možné, že pokud se nikdo, kdo by chtěl poštu vést, v obci nenajde, tak začnou oslovovat okolní obce, které momentálně pod poštu ve Vílanci spadají," řekla starostka Vílance Lenka Maršánová. Ona sama má o to horší pozici, že na poště pracuje. „Byla bych ráda, aby situace zůstala taková, jaká je, ale vzhledem k tomu, že Pošta Partner vzniká i v mnohem větších vesnicích, tak se obávám, že dlouhodobě tomu tak asi nebude," dodala Maršánová. PROBLÉM PRO STARŠÍ LIDI Zrušení pošty by dle ní byl problém hlavně pro staré lidi, kteří místní pobočku nejvíce využívají. „Pro ty je problém, jet sedm kilometrů do Jihlavy," zmínila Maršánová s tím, že internet pro mnohé z nich prakticky neexistuje, a tak jen těžko mohou využívat například on-line bankovnictví. V podobné situaci je i Mrákotín. Tam Česká pošta hledá provozovatele několik měsíců. Obec za chod pošty zodpovědná být nechce. „Smlouva je nevýhodná. Nelíbí se mi, že když někde něco nefunguje, tak se to automaticky přehazuje na obce, a tím se Česká pošta zbavuje zodpovědnosti," komentoval situaci starosta Mrákotína Miroslav Požár. Podle něj Česká pošta nenabízí výhodné smluvní podmínky. Většinu nákladů totiž hradí smluvní partner, a to prostory, energii a plat pracovníka. Vybavení pak poskytne Česká pošta. Ta vnímá jednání jako přirozené, protože podobný projekt byl realizován i v jiných zemích. „Například v Rakousku, kde tento model funguje. Jedná se o rovnocenné jednání, kdy zástupci České pošty v jednotlivých lokalitách vysvětlují zástupcům obcí i soukromníkům výhody provozování Pošty Partner jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu občanů," poznamenal mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Česká pošta doufá, že když se provozování Pošty Parner nechopí obec, najde se nějaký soukromník, jako je tomu například v Urbanově na Jihlavsku. „Pokud se zástupcům České pošty v určitých případech zatím nepodařilo potenciální provozovatele přesvědčit, pak Česká pošta nadále zajišťuje poskytování poštovních služeb v daném místě. Občané se tedy nemusí obávat, že by o své poštovní služby přišli," potvrzuje Vitík. V roce 2016 chtěla Česká pošta na Pošty Partner převést dvě stě svých poboček. Podařilo se jí však uzavřít ještě o čtyři smlouvy více, proto projekt hodnotí jako úspěšný a poznamenává, že ho podporuje většina starostů. K 1. březnu funguje na Vysočině celkem 23 Pošt Partner. Na Jihlavsku k nim patří například i Dušejov a nově Smrčná. Na Třebíčsku pak fungují dvě Pošty Partner. Od 1. března v Lesonicích v prodejně potravin a už od loňského října převzali provoz pošty v Třebelovicích manželé Valovi. Pobočka tam nyní funguje v rámci jejich hospody U Valů. „Uznali jsme ale, že by mohlo někomu vadit, kdyby si své záležitosti vyřizovali u výčepu, a tak jsme pro ně udělali nový samostatný vchod," popsal majitel pohostinství Jiří Vala. Zároveň přiznal, že by do provozování pošty nešel s tím, že půjde o jeho jediný příjem. „Není to na uživení, je to přivýdělek," dodal. V Heřmanově na Žďársku funguje Pošta Partner od května loňského roku. O zachování pošty zde bojovali podle slov starostky Pavly Chadimové asi deset let. „Se službou jsme velmi spokojení. Je to řešení, které všem vyhovuje. Občané toto uspořádání chválí a pošta slouží nadále i jako takové naše informační centrum," uvedla starostka. Pošta Partner, od 1. března Pošta Partner II, je umístěna v budově obecního úřadu v původní poštovní kanceláři. Po rekonstrukci místnosti poštu spojili s knihovnou. Přestavbu kompletně financovala obec a nechala vyrobit i část chybějícího nábytku a vybavení. Obec zaměstnává na tuto činnost pracovnici na živnostenský list, kterou platí Česká pošta. „Otevírací doba naší pošty je ideální. Máme otevřeno denně od 16 do 19 hodin, takže každý se může na poště stavit i cestou z práce. Naše obec je spádová, takže poštu hojně navštěvují i obyvatelé sousedních vesnic," vyjádřila se heřmanovská starostka Chadimová. „Každopádně poštu bereme jako velmi důležitou službu pro lidi, kteří žijí na vesnici," dodala starostka. IVANA HOLZBAUEROVÁ

Autor: Redakce