Provozovatel kiosku skončil kvůli EET. Hledá se náhrada

Polná – Polná na Jihlavsku hledá nájemce bufetu v rekreačním a sportovním areálu u rybníka Peklo. Současný provozovatel bufetu skončil, dle vyjádření starosty kvůli elektronické evidenci tržeb (EET).

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Rozhodl se, že už bufet nebude provozovat, protože si nechce zařídit EET. To nás vedlo k tomu, že jsme vypsali výběrové řízení. Uvažujeme o případném zatraktivnění celého areálu, i když zatím nevím, jak to dopadne. Ale občerstvení je tam nutné zachovat," řekl starosta Polné Jindřich Skočdopole.

Zájemci o pronájem bufetu mohou své přihlášky na polenský úřad zasílat do konce března. Podmínkou pro pronájem je každodenní provoz občerstvení v obdo-bí od 13. května do 10. září. Zatím se do výběrového řízení přihlásil jeden zájemce.

Bufet by měl poskytovat běžný sortiment občerstvení a nápojů. Budoucí provozovatel má možnost si zakoupit jeho vybavení od předchozího provozovatele.

Cena za pronájem a ostatní podmínky mají být sjednány na základě individuálního jednání s městem.

Polenský úřad by do areálu v budoucnu rád přilákal více návštěvníků. Ti se k rybníku Peklo chodí v teplejších měsících koupat, a to i přesto, že kvalita vody nebývá v parných dnech ke koupání nejvhodnější. „Dá se tam koupat. Je to odbahněný rybník z roku 2005. Samozřejmě jako všechny přírodní rybníky zápasí v letních měsících se sinicemi, ale i tak se v Pekle koupou desítky místních," poznamenal starosta Skočdopole.

U rybníka je také návštěvníkům k dispozici beachvolejbalové hřiště, hřiště na plážový fotbal, malá horolezecká stěna, půjčují se tam loďky i šlapadla. Zájemcům je k dispozici stůl na stolní tenis, zapůjčit si mohou pálky nebo si zahrát pétanque či minigolf.

„Areál je využívaný. Samozřejmě bychom si představovali, aby byl využívaný ještě více, protože nabízí spoustu vyžití. Jediný problém je vždycky s vodou, ale v přírodních rybnících to neovlivníte. Polná nemá na to, aby postavila bazén, protože má v současné době jiné priority," konstatoval starosta.

IVANA HOLZBAUEROVÁ