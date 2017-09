Radní plánují zkrátit otevírací dobu restauračních zahrádek

Jihlava – Vedení Jihlavy se rozhodlo reagovat na problémy spojené s protikuřáckým zákonem změnou tržního řádu, který má nově omezovat provozní dobu zahrádek. Úpravou se radní snaží snížit hlavně hluk a také zápach, který obtěžuje obyvatele sousedních domů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Josef Němec

V souvislosti s protikuřáckým zákonem se hosté z restaurací přesunuli na zahrádky, kde v některých případech po desáté hodině večer ruší noční klid. „Podniky jsou poloprázdné a venku je plno. Ve městě pravidelně jezdíme kontrolovat asi pět problémových míst,“ uvedl ředitel jihlavské městské policie Jan Frenc.



Podle něj zádrhel spočívá v tom, že zákon lidi vytěsnil na ulici, ale co tam dělají, už neřeší. „Přijedeme, upozorníme hosty na přílišný hluk, ale za deset minut se vše opakuje. Jenže policie na místě nemůže stát celý den,“ podotkl Frenc.



V jihlavské ulici Matky Boží sousedé tamního baru Mikulka sepsali petici. „V noci neomezovali provoz, hosté navíc vynášeli alkohol na ulici,“ upozornil jihlavský primátor Rudolf Chloupek. V hospodách, kde nemají venkovní posezení, si lidé chodí zakouřit ven a často si s sebou berou také skleničku či půllitr. V některých případech tak porušují dva předpisy, protože nedodržují noční klid a pijí alkohol na veřejném prostranství, což se v Jihlavě nesmí.



Na listině bylo jedenašedesát podpisů. „Domluvili jsme se na dvouměsíční zkušení době, která omezí otevírací dobu baru do jedenácti hodin večer, v sobotu do půlnoci,“ nastínil řešení Chloupek. Dům, ve kterém podnik sídlí, patří městu, vedení Jihlavy tak může regulovat otevírací dobu. „Pokud současný nájemce nesplní podmínky, zřejmě budeme nuceni ukončit smlouvu,“ poznamenal Chloupek.

Provozovatelé Mikulky zatím o novém omezení netuší. „O tom, že by se mělo zavírat dříve nic nevím,“ vyjádřil se Jan Řehoř. Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radka Tulise vnímá město hospodu jako součást koloritu a nechce proto do provozu příliš zasahovat. „Je ale třeba brát ohled na sousedy,“ doplnil Tulis.



Stížnosti a podněty jihlavských obyvatel ohledně hluku a zápachu z venkovních posezení se množí. Proto městská rada přistoupila ke změně tržního řádu, kterou má na starost živnostenský odbor. Těch zařízení, která předzahrádky zavírají v deset večer, se novinka nedotkne. Pokud rada úpravu na podzim schválí, otevírací dobu budou muset v příští sezóně změnit zahrádky u těch podniků, které vedení města výslovně do tržního řádu nezahrne. „V příloze budou vyjmenována pohostinství, kde může venkovní část fungovat i po desáté hodině. Přesná otevírací doba pak bude nejspíš určena individuálně,“ vysvětlil vedoucí živnostenského odboru Jan Kubišta. V hospodách, které se na seznam nedostanou, budou muset zahrádku povinně zavřít v deset hodin večer.



Živnostenský odbor se chystá oslovit provozovatele, aby podávali žádosti o prodlouženou otevírací dobu. Rada města se poté rozhodne, kterým zařízením tuto výjimku povolí.