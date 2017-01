Radnice na energie přispívat nebude. Šlo o podvodníky

Jihlava – I když je podomní a pouliční prodej v Jihavě od roku 2013 zakázán, přesto to obchodníci zkouší. Naposledy tento týden v úterý obcházeli sídliště.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Navštívila mě dvojice, muž se ženou, že město Jihlava dělá akce na výběr dodavatele energií do bytu, a chtěli po mně číslo faktury," popsal zkušenost Marek Řezáč. Nezdálo se mu to, a když odešli, tak na dvojici zavolal městské strážníky. Těm se podařilo prodejce poblíž plaveckého stanionu E. Rošického lapit přímo při činu. Nebyl to však jediný případ.

Ten den také dvojice prodejců úřadovala v jihlavské ulici Na Kopci. „Jedna žena volala na magistrát, že ji prodejce navštívil a tvrdil, že magistrát bude přispívat na energie. Nic takového jihlavská radnice ale nechystá," důrazně varuje před dalšími podvodníky mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Magistrát by v případě, že by nabízel například účast v aukci energií, občanům toto sděloval jinou formou. „Zveřejnili bychom to v měsíčníku jihlavské radnice, případně dopisem," popsal Tulis.

HROZÍ POKUTY

Na podomní prodejce si proto posvítila na základě oznámení od občanů městská policie. „V současné době sepisujeme oznámení správnímu orgánu na dva prodejce. Ti se v úterý pohybovali v lokalitě Na Kopci. Zajistili jsme jejich totožnost," informoval zástupce Městské policie v Jihlavě Stanislav Maštera.

Oznámení městská policie postupuje Živnostenskému úřadu v Jihlavě. Ten potom rozhoduje o tom, jestli udělí pokutu a v jaké výši.



Vedoucí jihlavského živnostenského úřadu Jan Kubišta popsal, jakým způsobem úřad postupuje, pokud dostane podnět k prošetření. Například právě od městské policie.

„Zahájíme správní řízenía v rámci toho provedeme dokazování, zda opravdu došlo k porušení tržního řádu města," přiblížil postup Kubišta.

Městská policie v řadě případů dodá například videozáznam z ulic, na kterých se prodejci pohybují. A dost často si úřad zve také ke svědectví lidi, u kterých prodejci byli a kteří jednání nahlásili.

„Svědectví získáváme ve většině případů," doplnil Kubišta.

Porušením tržního řádu krajského města se prodejci vystavují pokutě, která se může vyšplhat až ke dvěma stům tisícům korun. „V případě, že se činu dopustí fyzická osoba, tak jde o přestupek. Za ten je možné udělit sankci v přestupkovém řízení až do výše 30 tisíc korun. Pokud jde o podnikatele, tak je to správní delikt, který řešíme my, a můžeme udělit sankci do výše 200 tisíc korun," popsal vedoucí živnostenského úřadu.

NEBÁT SE ZAVOLAT

Ve většině případů podle něj jde o podnikatele s vlastním identifikačním číslem (IČO). Proto se na ně vztahuje druhý případ, jde tedy o podnikatele.

„Většinou udělujeme pokuty ve výši 10 tisíc korun. Od té doby, co toto řešíme, tedy někdy od toho roku 2014, tak jsme udělili pokuty za 250 tisíc korun," vypočítal Kubišta.

Jak Tulis, tak Kubišta se shodli v tom, že pokud se lidé v krajském městě setkají s podomními prodejci, mají volat ideálně na městskou policii. „Spolupráce s městkou policií funguje a je to nejspolehlivější způsob, jak takové prodejce zadržet," dodal závěrem vedoucí úřadu Kubišta.