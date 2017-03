Radnice řeší nejdůležitější investice za sedm miliard

Jihlava – Jihlava vybírá nejdůležitějších investice pro příštích deset let. V seznamu má zatím 273 položek v celkové hodnotě sedm miliard korun.

Ve stejné době přitom město dokáže uhradit akce za 1,5 až dvě miliardy korun, když si nějaké peníze půjčí. Konečnou verzi investičního plánu chce mít radnice do tří týdnů.

Materiál by měli mít zastupitelé města na stole, až budou rozhodovat o způsobu opravy nebo rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, což může stát stovky milionů korun.

S aktuální podobou plánu investic ve čtvrtek seznámili radní města. Náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO) uvedla, že za nezbytné v něm byly označeny akce skoro za čtyři miliardy korun. „To znamená, všechny ty rozpadlé chodníky, kanalizace a další," uvedla. Nejvíc peněz by padesátitisícová Jihlava potřebovala na záležitosti spojené s dopravou a na sportoviště. Další zhruba miliardu by bylo potřeba investovat do vodovodů a kanalizací.

Náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) řekl, že investice navrhované do investičního plánu by bylo dobré ve městě udělat všechny. „Ale ten odhadovaný objem peněz je tak ohromný, že si v tuhle chvíli musíme říci, že některé věci jsou opravdu nezbytné, a pak jsou, dejme tomu, odložitelné," řekl.

Zastupitelé Jihlavy schválili pro letošek rozpočet s ročními příjmy, stejně jako výdaji, 949,5 milionu korun. Na investice v něm zbývalo 37 milionů. Další investiční položky přidávají zastupitelé do rozpočtu v tomto roce. Celkově by na investice mohlo padnout kolem sta milionů korun.