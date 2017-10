Radnice se dohodla s ministerstvem o letišti

Jihlava – V polovině příštího roku získá jihlavská radnice pozemky, které brzdily modernizaci jihlavského letiště v Henčově. Dva roky se je vedení jihlavské radnice snažilo získat od státu. Nakonec v situaci blokaci pozemku pomohlo Ministerstvo obrany. Nová zpevněná vzletová a přistávací dráha na okraji krajského města se ale stane i záložním letištěm pro českou armádu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Letiště Jihlava-Henčov bude v armádních plánech figurovat jako záložní letiště pro vrtulníkovou techniku. Nikdy tam nebudou provozovány proudové letouny,“ vysvětlil náměstek pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Pavel Beran.



Za pozemky u letiště chtěl stát od jihlavské radnice 60 milionů korun. „Na modernizaci letiště zastupitelé jihlavské radnice schválili 39 milionů korun. Zastupitelé Kraje Vysočina uvolnili 30 milionů korun,“ připomněl primátor města Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD). Na nákup pozemků u letiště radnici už tedy nezbyly peníze.

„Naším hlavním přínosem v projektu jihlavského letiště budou právě pozemky,“ sdělil náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany Tomáš Kuchta. Přesná kompenzace za poskytnutí pozemků pro letiště bude vedení radnice s ministerstvem teprve domlouvat.

Do konce letošního roku by ale měla vláda schválit převedení státního pozemku Ministerstvu obrany. „Předpokládáme, že potom v polovině roku 2018 bude mít jihlavská radnice k dispozici všechny dokumenty, které budou majetkově opravňovat výstavbu letiště,“ uvedl Kuchta.



Nová asfaltová dráha by měla být dlouhá 1 200 metrů. Vedle ní bude travnatá dráha pro kluzáky. Projekt má jihlavská radnice už dávno připravený. „Máme rovněž i vysoutěženého zhotovitele,“ doplnil náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Proti modernizaci letiště jsou obyvatelé, kteří bydlí v jejím okolí. „Na nové dráze budou přistávat moderní letadla. Provoz tak bude tišší než doposud,“ ujistil náměstek Radek Popelka (ANO). Jihlavské letiště v provozuje občanské sdružení Aeroklub Jihlava. To chce zůstat provozovatelem i nadále.