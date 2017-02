Radnice změní systém parkování v centru města

Jihlava – Jihlavská radnice od května změní systém parkování v centru města. Sjednotí parkovací zóny a začnou platit přísnější podmínky pro získávání parkovacích karet.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Řada lidí či firem si totiž v patřičné ulici najde osobu bez vozidla, na jejíž jméno získá kartu pro svoje potřeby," uvedl mluvčí radnice Radek Tulis. To ale od května nebude možné.

Žadatel o parkovací kartu bude totiž muset předložit technický průkaz, ve kterém musí být uveden jako vlastník auta nebo bude muset doložit právní vztah k vozidlu. „To by mělo přispět k redukci počtu vydaných rezidentských parkovacích karet," podotkla náměstkyně primátora pro oblast dopravy Jana Mayerová.

Parkovací karty magistrát vystaví pouze na registrační značku, zruší se tedy možnost „Dle použitého vozidla".

ZAPARKOVAT S LÍSTKEM

Nově budou moci lidé v centru města parkovat prostřednictvím parkovacích lístků. S nimi budou moci řidiči zanechat své auto na místě určeném pro rezidenty a předplatitele. Uživatel na zakoupeném lístku vyznačí datum a hodinu použití a umístí jej například na palubní desku auta.

„Parkovací lístky zavádíme z důvodu efektivního využití rezidentských a předplatitelských parkovacích míst. Přes den bývají volné, s parkovacím lístkem na nich budou na krátký čas moci postavit vozidla různých servisních nebo sociálních služeb, mohou je využít i návštěvy či nájemníci," vysvětlila Mayerová.

Pro každou oblast budou vydané dva lístky – na dobu dvou hodin a čtyřiadvaceti hodin. Lístky mohou lidé zakoupit na odboru dopravy v Tyršově ulici v Jihlavě, kde si nyní vyřizují i parkovací karty.

ZMĚNÍ SE I CENÍK

Parkovací karty se nyní dají koupit na měsíc až jeden rok. Nově bude stanovena platnost parkovacích karet na tři, šest a dvanáct měsíců. Parkovací karty s delší dobou platnosti budou výhodnější.

Sloučeny budou také parkovací zóny. Zóna A, B a částečně C se od května sjednotí do oblasti 1, která zahrnuje celé historické centrum města. Část parkovací zóny C, D1 a D2 zahrnující Sráznou ulici a ulici U Pivovaru, se spojí do oblasti 2, kam bude spadat i Mahlerova ulice.

„Jde o první kroky. Nejsou to úpravy dokonalé, hojíme částečně jen několik bolavých míst. Než uvedeme do života zásadní a koncepční změny v jihlavské dopravě, je nutné je dobře připravit, na čemž se usilovně pracuje," uzavřela Mayerová.