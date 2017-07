Řidiče budou sužovat semafory i úplné uzavírky

Jihlava – Stavební práce na silnici od Jihlavy směrem na Pelhřimov začnou v pondělí 10.července. Dopravu na čtyři kilometry dlouhém úseku, který vede z krajského města ke kruhovému objezdu Brádlo, budou řídit semafory. Na čas ale stavbaři silnici uzavřou úplně.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jde o vytíženou trasu, řidiči tudy jezdí každý den do práce. Situaci hodlají řešit objížďkami nebo časovou rezervou. „Budu jezdit o něco dřív. Pokud tam dají semafory, objedu to přes Pístov,“ řekl řidič Jindřich Kružík, který silnici využívá denně.

Také Zdeněk Srp, který dojíždí za prací do Jihlavy, si v následujících měsících bude muset přivstat. „Musíme vyjet dřív. Dopravuji se spolujízdou, takže je na řidičovi, jestli to někudy objede, zatím jsme to neřešili,“ přiznal Srp.

V pondělí začne stavební firma s odvodněním silnice. „Nejprve je třeba pročistit příkopy a propustky. Od konce července pravděpodobně stavbaři začnou rekonstruovat jednotlivé vrstvy silnice po polovinách,“ informoval zaměstnanec z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Kraje Vysočina Radek Žižka.

Vzápětí dodal, že v této fázi oprav budou dopravu řídit semafory. Provoz by tak měl zůstat plynulý. „Pouze při pokládce vrchní asfaltové vrstvy firma jednotlivé části úseku vždy na víkend úplně uzavře. Termíny těchto uzavírek a mapy objízdných tras upřesníme později,“ informoval Žižka.



Práce na silnici by měly skončit do konce října letošního roku, cena činí téměř 44 milionů korun bez DPH. Součástí opravy trasy má být také zbudování sjezdu k čerpací stanici zemního plynu, která bude stát v jihlavské městské části Hosov.

Projekt je součástí postupné přestavby celého silničního tahu mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Krajský úřad také požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci trasy od Jihlavy do Dvorců s rozpočtem téměř 67 milionů korun. Tato oprava naváže na již zrekonstruované úseky u Strměch, Vyskytné, Dušejova, Opatova, Hubenova a Dvorců.