Řidiči odkládají cestu na úřad

Havlíčkův Brod – František Pilař z Havlíčkova Brodu je jedním z více než šesti tisíc lidí na Havlíčkobrodsku, kterým letos končí platnost řidičského průkazu. Úřady přitom očekávají největší nápor žadatelů o nové doklady na jaře a na podzim.

Počty držitelů řidičských průkazů, které čeká v r. 2017 výměna. Infografika.Foto: Deník

Během letošního roku by měla postupně vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů po celém Česku. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. V tomto roce bylo vydáno nejvíce řidičáků v historii, celkem 1 146 518.

„To víte, jsem typický Čech a všechno nechávám na poslední chvíli. Před deseti lety jsem se společně s rodinou přestěhoval na Vysočinu. Málem jsem zapomněl, že musím zase na úřad a žádat o výměnu řidičáku. Dokonce jsem zjistil, že mi příští rok končí i občanský průkaz, a to nejen mně, ale i manželce a synovi," nechal se slyšet Pilař. Ten musí v nejbližších dnech vystát frontu a nával lidí na přepážce dopravního odboru.

K výměně starého dokladu stačí přijít s platným průkazem totožnosti, donést jednu průkazovou fotografii a současně starý řidičák. Za výměnu zaplatí František Pilař v Havlíčkově Brodě padesát korun. O řidičák lze požádat již tři měsíce před skončením jeho platnosti. Lhůta pro vydání je 20 dnů.

„Více než šest tisíc lidí je hodně, ale pokud budou chodit plynule, tak vše stihneme vyměnit. Horší je však to, že k nám běžně chodí lidé, kteří mají propadlý řidičský průkaz již více než rok. U nás na úřadě jim za to žádná pokuta nehrozí, ale pokud by je chytili policisté na silnici, bylo by to horší," uvedl vedoucí havlíčkobrodského odboru dopravy Martin Stehno.

Lidé by také časem mohli žádat o vydání či výměnu řidičáku na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, tedy nejen v místě trvalého bydliště, jako je tomu nyní. Totéž by mělo platit pro průkazy profesní způsobilosti a paměťové karty řidiče, které se dávají do digitálních tachografů. Uvádí to upravená novela poslanců z klubu TOP 09 a Starostů, kterou by mohla Sněmovna schválit ve druhé polovině března.

Na novinku ve vydávání průkazů si lidé ale budou muset počkat, změny mají nastat podle návrhu výboru pro veřejnou správu zhruba za dva a půl roku po tom, co norma vyjde ve sbírce. Budou se totiž muset upravit informační systémy veřejné správy.

O něco dříve, asi za dva roky od platnosti zákona, žadatelé nebudou muset přikládat k žádosti o řidičský průkaz papírovou fotografii. Úřad si opatří její digitální podobu z registru veřejné správy, nebo ji budou muset úředníci zhotovit vlastním fotoaparátem.

Papírová fotografie bude nadále nutná u mezinárodních řidičských průkazů. Za jejich vydání budou lidé nově platit padesát korun.

Výhradně úřady obcí s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště budou dále řešit například odebírání řidičských průkazů nebo pozastavování jejich platnosti, uvádí novela.

Poplatek za vydání řidičského průkazu vzroste z nynějších padesáti korun na dvě stě korun.

Původní znění poslanecké novely předpokládalo zdražení na sto korun jen v tom případě, že žádost bude podána na jiném úřadě než v místě trvalého bydliště.

Razantnější růst poplatku je podle zdůvodnění dán tím, že se neměnil řadu let a lidé ušetří za papírovou fotografii. Navíc obyvatelé, kteří žijí jinde než v místě trvalého bydliště, nebudou muset kvůli podání žádosti a vyzvednutí průkazu cestovat, což jim uspoří čas i peníze.