Rodiče se dozvědí, jak mají děti správně pečovat o zuby

Jihlava – V květnu roku 2010 konstatoval tehdejší místopředseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL), že ze zdravotnictví odchází šedesát procent absolventů lékařských fakult a dodal: „Nezmění-li se systém, nastane do pěti let ve zdravotnictví, co se personální stránky týče, doslova katastrofa."