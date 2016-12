Rok 2016 na Vysočině

Druhé čtvrtletí

Mistrovství světa. Koncem června se konalo ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě mistrosvtí světa horských kol. Na sportovní svátek se sjely desetitisíce fanoušků. Foto: Deník/Libor Plíhal

Duben

1. dubna

Jihlava – V Jihlavě začala fungovat noční linka městské hromadné dopravy s označením N, která nahradila chaotické noční spoje. Dosud byla městská hromadná doprava v Jihlavě řešena tak, že od půlnoci do rána jezdil trolejbus střídavě po linkách A, B a BI.

Dukovany (okres TR) – První a nejstarší blok Jaderné elektrárny Dukovany získal nové a platné povolení k provozu. Vedení elektrárny o něj muselo žádat po 30 letech od spuštění reaktoru. Licenci od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost však polostátní firma ČEZ, která Dukovany provozuje, získala až tři měsíce poté, co původně zamýšlela. Na vině byla nekvalitní dokumentace, ze které nebylo možné prokázat kvalitu svarů na důležitých zařízeních elektrárny.



Nové Město na Moravě (okres ZR) – Nejmodernější mamograf na Vysočině získala novoměstská nemocnice. Jedná se o jeden z pěti přístrojů s 3D mamografiís tomosyntézou, kterév současné době pracují v České republice. Zařízení za 8,6 milionu korun každým rokem využije 8 500 pacientek.

2. dubna

Okrouhlík (okres JI) – Uprchlíci, kteří 1. dubna opustili dočasné bydlenív rekreační oblasti Okrouhlík nedaleko Čížova, se pokusili prchnout do německého Essenu. Na hranicích je však zadržela německá policie. Uprchlíci byli umístěni do detenčního zařízení.

6. dubna

Humpolec (okres PE) – Vodu v humpoleckém bazénu budou od nové sezony ohřívat tepelná čerpadla. Návštěvníci venkovního koupaliště Žabák v Humpolci už se tak nemusejí strachovat, že by se v bazénu třásli zimou.

8. dubna

Sulkovec (okres ZR) – Letošním Nositelem tradic Bystřicka se stali divadelníci ze Sulkovce, malé obce ležící nedaleko Vírské přehrady.

10. dubna

Slavětice (okres TR) – Většina obyvatel Slavětic podpořila rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany směrem ke své obci. V místním referendu pro takovou možnost hlasovalo 89 ze 152 aktivních voličů. Zároveň tím však řekli, že požadují vyšší kompenzace za to, že případná stavba nových elektrárenských bloků zhorší jejich životní podmínky.

11. dubna

Pelhřimov – Tímto dnem obohatil Pelhřimov seznam míst, kde je lidem k dispozici takzvaná veřejná lednice. Domácí spotřebič, který slouží veřejnosti, našel své místo v kavárně v budově kina.

13. dubna

Havlíčkův Brod – Rekonstrukci historické Staré radnice v Havlíčkově Brodě přezvali noví dodavatelé. Oprava budovy v centru města tak nabrala osmiměsíční zpoždění, a to vlivem pražské firmy Toget, která opustila staveniště. Zakázku dodělá konsorcium firem Ritus a ElektroMont HB.

15. dubna

Havlíčkův Brod – Ministr dopravy Dan Ťok dodržel slib, který dal havlíčkobrodské radnici. Stát zaplatí výstavbu mimoúrovňové křižovatky na trase budoucího jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Radnice tak ušetří třicet čtyři milionů korun, které investuje do oprav chodníků a silnic.

24. dubna

Třebíč – Na kontrolu třebíčských taxikářů vyrazili místní úředníci z odboru dopravy a policisté. Výsledek je překvapil, nějaké nedostatky totiž našli u většiny kontrolovaných. Podle taxikářů za to často může zmatečná legislativa.

25. dubna

Havlíčkův Brod – V depozitáři Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě se po dlouhá léta skrýval unikátní poklad. Pracovníci muzea ho objevili v rámci digitalizace sbírek. Jde o historickou divadelní oponu o rozměrech sedm na čtyři metry, na které je namalován vůbec největší obraz někdejšího Německého Brodu. Oponu je však nutné zrestaurovat.

Jihlavsko – Začala oprava na desetikilometrovém úseku silnice hlavní třídys označením I/38 mezi Jihlavou a Stonařovem. Během opravy, která trvala zhruba půl roku, byla silnice opravována po pěti úsecích. V každém z úseku řídil dopravu semafor.

27. dubna

Pelhřimov – Pelhřimovse pustil do regulace herena hazardu. Od května se nebude moci hrát na automatech na adrese Solní 1924. Dnes o tom rozhodli pelhřimovští zastupitelé.

28. dubna

Žďár nad Sázavou – Česká pošta představila novou poštovní známku, která má vztah ke Žďáru nad Sázavou. Má nominální hodnotu třináct korun a byla vydána k příležitosti druhé česko-slovenské filatelistické výstavy, která se později, na začátku června, uskutečnila právě ve Žďáře.

Květen

1. května

Jihlava – Šest kamer hlídá řidiče na jihlavské křižovatce ulic Hradební a Znojemská u obchodního domu City Park. Řidiči, kteří zde budou projíždět na červenou, dostanou pokutu 2 500 korun. Během dubnového testovacího provozu kamery zaznamenaly 174 prohřešků.

2. května

Horní Libochová (okres ZR) – V Horní Libochové měli včelí mor. Včelaři museli spálit své úly. Ochranné pásmo, které stanovila státní veterinární správa, zahrnulo i katastrální území okolních vesnic.

5. května

Třebíč – Západomoravská vysoká škola Třebíč bude pokračovat. To je konečný závěr třebíčských zastupitelů. Ti rozhodli převést zakladatelská práva školy na společnosl Red Signal Invest, vlastněnou bývalým úředníkem Ministerstva financí Radkem Šnáblem.

9. května

Třebíč – Začala uzavírka a demolice Podklášterského mostu. Objízdná trasa pro auta do 7,5 tuny je dlouhá necelých sedm kilometrů. Nákladní doprava by měla jezdit dokonce po dvacetikilometrové objížďce.

10. května

Urbanov (okres JI) – Na základní škole v Urbanově začala fungovat první pošta Partner. Stala se vůbec první poštou tohoto typu na Jihlavsku. Cílem projektu je převod části pošt na pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou, ve vsi se o ni stará Martina Chalupová s manželem.

12. května

Červená Řečice (okres PE) – Čtyři hektary pozemků,o nichž si po dvě desetiletí v Červené Řečici mysleli, že jsou majetkem města, připadnou církvi, konkrétně Arcibiskupství pražskému. Dnes o tom rozhodl odvolací soud, kam se po lednovém prvoinstančním rozsudku Okresního souduv Pelhřimově červenořečická radnice odvolala.

14. května

Žďár nad Sázavou – Ve Žďáře nad Sázavou se naplno roztočila svatojánská pouť. Město kvůli ní o víkendu navštívily desetitisíce lidí. Žďárská pouť je po té pražské Matějské druhou největší poutí v České republice.

16. května

Proseč (okres PE) – V areálu Domova důchodců v Proseči u Pošné vznikl nový pavilon. Dnes ráno provoz přístavby slavnostně zahájil, kromě řady dalších hostů, také premiér vlády Bohuslav Sobotka a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.



Havlíčkův Brod – Havlíčkův Brod stojí na prahu zatěžkávací dopravní zkoušky. Tímto dnem totiž začíná oprava silničního mostu přes potok Žabinec u hotelu Slunce v sousedství největší a nejfrekventovanější světelné křižovatky ve městě. Hlavním investorem této stavby za více než třiatřicet a půl milionu korun je Kraj Vysočina.

19. května

Lipnice nad Sázavou (okres HB) – Bývalý starosta Lipnice nad Sázavou Ladislav Horký půjde za zneužití pravomoci při finančních operacích s penězi obce do vězení. Pražský vrchní soud mu zpřísnil původně uloženou tříletou podmínku na odnětí svobody v délce čtyř let. Horkému zároveň zakázal na dalších sedm let vykonávat funkci starosty. Verdikt je pravomocný.

21. května

Havlíčkobrodsko – Zemědělce na Havlíčkobrodsku ohrožuje nízká výkupní cena mléka a masa. Tržní ceny jsou hluboko pod hranicí výrobních nákladů. Pokud podle nich nedojde k okamžitému řešení, může na Vysočině dojít k zániku některých chovů hospodářských zvířat.

23. května

Náměšť nad Oslavou (okres TR) – S komplikacemi museli začít počítat řidiči při cestě Náměští nad Oslavou ve směru na Kralice nad Oslavou. Pět měsíců se tam opravovala část průtahu města.

28. května

Nový Rychnov (okres PE) – Voda a bahno ve sklepích, stodolách, v garážích i na zahradách. Takovou spoušť, jakou v Novém Rychnově nepamatují takřka sto let, za sebou zanechal dnešní přívalový déšť. Hasiči ale zasahovali také ve Vyskytné, Těmicích, Svépravicích nebo v Zachotíně.

Jihlavsko – Ekonomická krize je zažehnaná. Velké firmy na Jihlavsku se perou o zaměstnance a vyráží do boje o ně zajímavým způsobem. Například firma Jipocar objížděla vesnice a o pracovních pozicích informovala prostřednictvím místního rozhlasu.

30. května

Žďár nad Sázavou – Zahrady zámku ve Žďáře nad Sázavou po roce znovu otevřela hraběnka Thamara Kinsky. Po celý víkend mohli příchozí navštěvovat i ta zákoutí, která jsou jinak veřejnosti ukrytá. Tradiční, a přesto ojedinělý zážitek láká do Žďáru každoročně několik tisícovek lidí.

Červen

2. června

Světlá nad Sázavou (okres HB) – Na fasádu světelského zámku se vrátila jeho dominanta. V tento den byla slavnostně odhalena replika erbu rodu Salm-Reifferscheidtů, která zdobí průčelí západního empírového křídla. Mimo jiné také byla dokončena rekonstrukce této fasády. Podoba křídla tak odpovídá původnímu vzhledu z poloviny 19. století.

3. června

Jihlava – V jihlavské zoologické zahradě otevřeli novou expozici. Obývají ji dva vlčí bratři. Jedná se o vlky iberské, pocházející ze Španělska a Portugalska. Výběh vlci mají v prostorách nad občerstvením Zanzibar, naproti novému tropickému pavilonu ve stráni lesoparku Heulos.

6. června

Svatý Kříž (okres HB) – Poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky, aby in memoriam udělil nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva – i válečnému veteránovi Karlu Kuttelwascherovi. Rodák ze Svatého Kříže u Havlíčkova Brodu patřil za druhé světové války mezi stíhací esa britského Královského letectva.

7. června

Vyskytná (okres PE) – Do Vyskytné u Pelhřimova dorazila dnes dopoledne zpráva, že obyvatelé opět mohou pít vodu z kohoutků. Přívalový déšť a následné záplavy, které vesnici zasáhly v sobotu 28. května, totiž způsobily znečištění hlavního zdroje pitné vody.

13. června

Pelhřimovsko – Pracovníci krajské hygienické stanice hlásí dobré podmínky pro koupání ve třech vodních plochách v okrese, kterými jsou vodní nádrž Sedlice, vodní nádrž Trnávka a lom Horní Cerekev.



Žďár nad Sázavou – Dobrovolníci z Velké Británie začali pracovat na Santiniho Dolním hřbitově ve Žďáře nad Sázavou. Projekt zaštítila britská nadace The Friends of Czech Heritage, která se zajímá o české historické dědictví. Hřbitov prošel především terénní úpravou.

15. června

Náměšť nad Oslavou (okres TR) – V rámci mimořádných prohlídek mohli návštěvníci Státního zámku Náměšť nad Oslavou nahlédnout do dosud nepřístupných prostor horního patra zámku. Jeho zpřístupnění bylo prvním krokemk otevření nové unikátní prohlídkové trasy.



Žďársko – Stavbou roku Kraje Vysočina v kategorii Stavba občanské vybavenosti se staly Městské lázně v Novém Městě na Moravě. Čestné uznání pak obdržela velkomeziříčská rozhledna, rekonstrukce Masarykova náměstí ve Velké Bíteši a rekonstrukce koleje na trati Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou.

16. června

Třebíč – Na pozemku za poliklinikou v třebíčské Vltavínské ulici se začala stavět nová budova za osmatřicet milionů korun. Vznikne tím objekt nového azylového domova pro matky. Podle předpokladů mají stavební práce trvat rok a půl.

20. června

Vysoká (okres HB) – Brodští zastupitelé neschválili hned tři předkládaná usnesení, která se týkala komplexního projektu na revitalizaci a zkvalitnění lyžařského střediska Vysoká nedaleko Havlíčkova Brodu. Někteří z nich údajně podkladům nerozumí, či dokonce s vybudováním nadregionálního lyžařského střediska nesouhlasí.

23. června

Stonařov (okres JI) – Ve Stonařově nechali udělat pamětní desku na památku Němcům, kteří po válce přišli o život v místních internačních táborech. Na slavnostní akt na místní hřbitov dorazili ovšem i odpůrci, kteří s pietou za padlé Němce nesouhlasili.

24. června

Vystrkov (okres PE) – Majitelé elektromobilů, kterých je v České republice kolem dvou a půl tisíc, mají před prázdninovými cestami o starost méně. Od dnešního dne totiž mají možnost dobíjet „šťávu" do svých vozidel také u Vystrkova u Humpolce.

29. června

Nové Město na Moravě (okres ZR) – Zahajovacím ceremoniálem s velkolepou taneční a světelnou show odstartovalo v areálu Vysočina Areny Mistrovství světa horských kol. V Česku se uskutečnilo poprvé. Na sportovní svátek se do Nového Města na Moravě na Žďársku sjely desetitisíce tuzemských i zahraničních fanoušků. Divákům se představili nejlepší čeští bikeři Jaroslav Kulhavý a Kateřina Nash.