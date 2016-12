Rozhlednu na Javořici lidé chtějí

Mrákotín – Ať už stojí rozhledna! Takové výkřiky zdobí rozcestník, který stojí na Javořici. Ta je nejvyšším vrcholem Vysočiny a už řadu let se hovoří o tom, že by jí rozhledna slušela.

Ať už stojí. Přání nejednoho turisty, který si vyšlápne na nejvyšší vrchol v kraji, zatím zůstalo nevyslyšeno. Na vrcholku stojí pouze televizní vysílač, rozhledna je v nedohlednu. Foto: Deník/Jana Kodysová

Jenže o ni už usiloval nejeden spolek. Nyní se aktivisté rozhodli, že přímo na vrcholu uspořádají lidovou anketu. V dřevěné chatě, kde lidé mohou psát své postřehy z výšlapů na nejvyšší vrchol, je umístěno osmnáct očíslovaných návrhů s tím, jak by rozhledna mohla vypadat.

„Líbí se mi návrh číslo 13, který asi nejlépe koresponduje s televizním vysílačem, který na vrcholu stojí. Dal jsem mu svůj hlas," uvedl Jindřich Kružík, který se nedávno na vrchol Javořice vydal. Hlasovat mohou turisté tak, že na umístěné papíry udělají ke své zvolené rozhledně čárku. Kromě toho, že mohou vybrat svého favorita, mají možnost vyjádřit se i ti, kteří si rozhlednu na vrcholku nepřejí. Těch je ovšem minimum.

„O tom, že by mohla být na vrcholu rozhledna, jsem už slyšel, ale nevím, v jaké je to fázi. Jsem pro, aby tam rozhledna stála, byl by to fajn výhled a kochačka po okolí," zamyslel se Luboš Hronek, který do lesů pod Javořici chodí často.

Jenže nechat postavit na nejvyšším vrcholu rozhlednu, není tak jednoduché. Televizní vysílač, který na nejvyšším vrcholu stojí, patří Českým radiokomunikacím. „O to, aby se na vrcholu Javořice postavila rozhledna, usilujeme už čtyřicet let. Tehdy, když se postavil nový vysílač, chtěli jsme, aby se starý využil pro účely rozhledny, ale to nevyšlo," okomentoval jednání s telekomunikacemi Vladimír Mazal, předseda Klubu českých turistů v Telči. Ti pořádají už zítra tradiční silvestrovský výšlap na vrchol. Ten si pravidelně nenechá ujít několik tisícovek návštěvníků. Jenom loni přišlo dle namátkového sčítání 5 730 turistů. A i ti by výhled z rozhledny uvítali.



O současné anketě na vrcholu však Mazal nic neví. „Už jsem o tom slyšel, ale je to aktivita někoho, o kom nic nevím," dodal Mazal.

K akci se na internetu hlásí Ondřej Sidor, který dokonce některé z návrhů zveřejenil na stránkách: www.cd89.cz/rozhledna-javorice.

Redaktorka Jihlavského deníku Ondřeje Sidora kontaktovala, jeho vyjádření k návrhům rozhledny na vrcholku se ovšem nepodařilo do uzávěrky sehnat.

Vrchol Javořice leží ve výšce 837 metrů nad mořem. Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů. Nachází se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače z roku 1989.